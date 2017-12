Le Coin du copiste : PhÃ©nomÃ©nale Stina

Stina, la pianiste et chanteuse finlandaise, rappelle à qui veut entendre qu’une œuvre du terroir peut atteindre l’universalité sans le chercher. Il est dit en effet qu’un véritable créateur ne compose pas pour les autres ou pour un destinataire spécial mais uniquement au gré de son inspiration. De sa lointaine Finlande, Stina revisite le répertoire kabyle sans avoir sous ses mains de pianiste, de partitions et sans avoir les textes de chansons qu’elle a choisies de chanter. Elle prend l’initiative de recourir à la transcription phonétique et le tour est joué, surtout que la magie d’Internet fonctionne pour écouter les titres choisis. C’est une leçon d’abnégation que nous livre Stina.Vous êtes confortablement installé chez vous et vous écoutez «Teltiyem quel amriouw» (trois jours dans ma vie) du grand auteur, compositeur et interprète, Ait Menguellet, par Stina, la Finlandaise. Votre esprit chavire un moment, puis vous réalisez l’incroyable voyage qu’effectue cette chanson, vieille de plusieurs années. Elle a franchi le Djurdjura puis les frontières pour être reprise au piano avec un sobre arrangement. C’est cela le langage universel. Le véritable lien qui unit les peuples dans leurs joies et les malheurs. « A Vava Inouva » a fait de même, et « Didi » de Cheb Khaled a franchi la citadelle du Caire avec les rythmes endiablés de la musique rai. Cela nous rappelle le temps où l’Algérie était une destination touristique avec les week-ends du côté de l’hôtel de la baie de Tipaza, des dîners dansant organisés animés par le «Groupe 56». À la découverte du répertoire, les touristes n’en revenaient pas. Oui, ils ont écouté du rock, du jazz, du reggae, de la pop et du funk, ainsi que des standards de la chanson occidentale puis de la musique algérienne. C’est cela la musique, un langage universel que nul ne peut interdire. La chanson, tout comme nos films, resteront les meilleurs représentants de notre patrimoine culturel. C’est une raison suffisante pour miser sur la culture, une raison de lui consacrer un budget conséquent, au lieu de le réduire au point de ne plus pouvoir assurer la promotion de la culture algérienne et ainsi ne plus être en mesure de produire d’œuvres artistiques de qualité.

Abdelkrim Tazaroute