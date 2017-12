Tamanrasset "Houna Thakafia" : Le prolongement africain de la civilisation algÃ©rienne au programme

«Le prolongement africain de la civilisation algérienne» a été le thème d’une conférence d’information animée jeudi depuis Tamanrasset dans le cadre de la 3e édition du programme culturel mensuel «Houna Thakafia» (Ici la culturelle) de la radio culturelle pour la saison 2017-2018.

Dans sa communication intitulée «témoins de la présence algérienne en Afrique», M. Saïd Ayadi, de l’université de Blida, a mis en exergue le rôle mené par les Ouléma algériens dans la diffusion de l’Islam et de la culture arabe dans les pays de l’Afrique subsaharienne ayant permis l’émergence de cités portant des signes empreints du legs culturel islamique.

La forte présence de l’Algérie en Afrique durant le 19e siècle est le fruit des efforts de chouyoukh et érudits algériens, à l’instar de Mokhtar Koussen et Khelifa Kounti, et du rôle important accompli par les Ouléma et Zaouiet-Kounta, qu’il appartient aux générations montantes de perpétuer et de préserver cet enracinement culturel et la place qu’incarne l’Algérie en Afrique, a souligné le conférencier.

L’intervenant a appelé, à ce titre, à poursuivre ces activités culturelle et scientifique, en vue de préserver la présence algérienne en Afrique et de protéger ces acquis historiques et civilisationels.

L’enseignante, Boumediene Aïcha, de l’université Hadj Moussa Akhamoukh de Tamanrasset, a dans une communication sur «la présence des Ouléma algériens en Afrique», mis en exergue le rôle saillant de ces érudits dans la propagation de la science et du savoir en Afrique, à l’image de Cheikh Mohamed Ben-Abdelkrim Ben Mohamed El-Maghili qui a largement contribué dans ce domaine. La conférencière a passé en revue plusieurs pans des activités culturelle et religieuse menées par Cheikh El-Maghili pour la propagation de l’Islam et la formation d’Ouléma. Mme Messaouda Benmessaoud de l’université de Tamanrasset a, pour sa part, mis l’accent, à travers un exposé sur « Les arts locaux et leurs dimensions africaines », sur les points communs et la dimension culturelle africaine contenue dans des genres artistiques locaux, dont l’art rupestre et certaines formes et gravures.

Elle a, dans ce contexte, énuméré une série de gravures, dessins et peintures utilisées dans le cachet urbanistique local, dans certains modèles d’artisanat (bijouterie) utilisés par les habitants de l’Afrique subsaharienne, reflétant dans leur fond des facettes culturelles communes et traduisant la dimension africaine de l’Algérie.

La même intervenante a mis à profit cette édition pour exhorter les chercheurs et étudiants à accorder davantage d’importance au volet culturel, en vue d’approfondir et enrichir les recherches et le patrimoine culturels.

Le programme de cette manifestation culturelle, qui se poursuivra en direct jusqu’à 22 heures, prévoit une conférence radiophonique pour être en exergue les atouts culturels et touristiques de la wilaya de Tamanrasset, en présence des autorités locales, d’acteurs de la scène culturelle, d’hommes de lettres et de culture, en plus de l’animation d’une émission sur les traditions de célébration du Mawlid Ennabaoui(Naissance du prophète Mohamed QSSSL) dans la région de l’Ahaggar.

Une soirée artistique, avec la participation de vedettes de la chanson locale, dont la «diva » Badi Lalla (Tindi), Idabir Baba (moderne) et Tekouri Mohamed (populaire), figure au programme de cette émission radiophonique culturelle. (APS)