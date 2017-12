festival international du Malouf Ã  Constantine : Ã€ la mÃ©moire du Cheikh Mohamed Tahar El Fargani

Dédiée à la mémoire du pilier de la chanson malouf, feu Hadj Mohamed Tahar El Fargani, la 11e édition du Festival international du malouf se tiendra du 2 au 7 décembre en cours.



Ce festival, dont la cérémonie d'ouverture est prévue ce soir au théâtre régional de Constantine, connaîtra la participation de plusieurs pays, notamment la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Syrie et le Liban. Le public constantinois jouira, durant six jours consécutifs, de production des chanteurs locaux, venus de plusieurs régions du pays, en plus des artistes venus de pays étrangers. Cette nouvelle édition de ce festival d’envergure internationale est dédiée à la mémoire du Cheikh Mohamed Tahar El-Fargani, maître incontesté de la chanson arabo-andalouse, a affirmé Salim

El Fargani. Dans une déclaration à El moudjahid, ce dernier a rappelé que «le 7 décembre prochain marquera la première année de la disparition de mon père, que Dieu l’accueille en son vaste paradis».

«Je marquerai la clôture du festival avec une pléiade de chanteurs qui rendront hommage à mon père». Et d’ajouter, « en parallèle nous avons enregistré une émission de plus de deux heures avec la télévision nationale qui sera diffusée le 7 décembre prochain ». Remerciant toutes personnes lui ayant rendu hommage à Cheikh Mohamed Tahar El Fergani, Salim Fergani a tenu à remercier le Président de la République,

Monsieur Abdelaziz Bouteflika :

«Je tiens à remercier notre Président de la République qui a rendu un vibrant hommage à mon père de son vivant, et qui lui a fait des funérailles dignes d’un grand artiste. Mon souhait est de voir une bâtisse culturelle baptisée au nom de mon père… Je suis confiant en notre État et je sais avec certitude que le peuple algérien aime El Hadj Mohamed Tahar El Fergani qui a énormément donné pour la culturelle musicale algérienne», a-t-il conclu.

De son vrai nom Regani, Mohamed-Tahar est né le 9 mai 1928 à Constantine dans une famille de musiciens. Son père, Cheikh Hamou Fergani (1884-1972) était un chanteur et compositeur réputé du genre hawzi. Fergani a débuté sa carrière artistique dans le genre oriental égyptien évoluant dans une troupe musicale avant de changer de registre et de s’orienter vers le malouf, propre à Constantine, sous l’influence de ses deux cheikh, Hassouna Ali Khodja et Baba Abid.

En 1951, à Annaba, il se fait remarquer à un concours musical, dont il remporte le premier prix, et dans la foulée enregistre un premier album qui l’impose, à la fois, comme chanteur populaire et maître du malouf. Au contact des grands maîtres de l’arabo-andalou algérien, tels Dahmane Ben Achour ou Abdelkrim Dali, il perfectionne son art. Sa voix exceptionnelle et son coup d’archet inégalable ont fait de Hadj Mohamed Tahar le maître incontesté de l’école du malouf constantinois.

Appelé «la mémoire vivante du malouf», El Hadj a œuvré pendant les 70 ans de sa carrière artistique à perpétuer la musique malouf et n’a cessé de charmer par la qualité de son interprétation un grand nombre de mélomanes.

Il compte à son actif des centaines d’enregistrements de chansons malouf mais également dans d’autres genres musicaux comme le mahjouz, le zjoul et le hawzi. Des enregistrements, de l’avis des musicologues, qui ont amplement contribué à préserver le patrimoine musical de Constantine.

Sihem Oubraham