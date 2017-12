Les sÃ©tifiens Ã  lâ€™Ã©preuve des nahdistes

Il est certain que la suite de cette 13e journée, avec cinq rencontres au programme, sera très riche en rebondissements du fait que l’avantage du terrain ne tiendra qu’à un fil. C'est-à-dire qu’il ne sera pas un argument solide pour assurer les trois points du succès.

Les Sétifiens qui ont renoué avec la gagne à la suite de leur victoire, at home, devant le PAC qu’ils ont battu difficilement sur le score étriqué de 2 à 1, aura cette fois-ci la tâche un peu plus ardue devant les poulains de Dziri Billal. Certes, les Nahdistes seront amoindris par l’absence de leur fer de lance, Gasmi, mais ils vont certainement mettre le paquet pour ne pas subir la

«furia» des gars des hauts plateaux. En somme, il s’agit d’un match qui se jouera à chances égales, même si Djabou et les seins sont animés d’une farouche volonté de ne pas perdre afin de rester «coller» aux équipes en tête.

À Bel Abbes, les camarades de Hachoud qui n’ont pas été chanceux dans le derby du centre face à l’USMA feront tout pour se rattraper, aujourd’hui, au stade 24-Février de

Bel Abbes devant l’USMBA ; Toutefois, les coéquipiers de Aouedj doivent se méfier de cette équipe drivée par Chérif El Ouazzani qui accorde une grande importance à cette sortie. D’ailleurs, les joueurs abassis sont conscients qu’il faudra sortir le grand jeu pour battre cette équipe du MCA, comme ils l’avaient fait, sur ce même terrain, devant l’USMA qu’ils avaient battu sur le score de

(2 à 1). Ils veulent recommencer aujourd’hui face à cette équipe algéroise et prouver qu’ils sont intraitables, même s’ils avaient cédé face au PAC (1 à 0). Ceci dit, rien n’est acquis d’avance. Il faudra trimer et jouer surtout le «contre» s’ils espèrent revenir au bercail avec un résultat probant.

À Zabana, les Mouloudéens partiront avec les faveurs des pronostics, mais… Les Usmistes, enhardis par leur succès dans le derby algérois, n’iront pas à Oran en victime expiatoire. Leur coach Hamdi a même affirmé : « Je vais à Oran pour confirmer le résultat obtenu contre le MCA ». Il est clair qu’il jouera l’offensive devant les Hamraoua. Ces derniers sont avertis. Bouokez qui n’est pas «tombé de la dernière pluie» ne va pas leur facilité la tâche. Ce sera un match qui sera très disputé et le suspense sera omniprésent. La décantation se fera dans les dernières minutes.

Le derby de la Mitidja entre l’USM Blida et l’O Médéa sera parmi les «clous» de cette journée. Il se jouera certainement, à guichets fermés ; une «grande bataille» sur le terrain est attendue. Chez les Blidéens, on a constaté une amélioration certaine ces derniers temps, notamment avec les nuls contre l’ESS (0 à 0) et le CRB (1 à 1). Les Médéens sont, certes, mieux lotis au classement général, mais cela ne signifie pas grand chose, puisqu’ils ne gagnent plus depuis. Un derby cependant qui promet.

À Bologhine, le PAC partira avec les faveurs des pronostics, mais… En effet, les Belouizdadis ne sont pas une «proie» négligeable du fait qu’ils nous ont habitués à se défendre bec et ongles. Toutefois, il faut admettre que devant les virtuoses du Paradou, ce ne sera pas facile pour les gars de Laâquiba.

Que le fair play soit au rendez-vous !

Hamid G.



Programme :

À Blida (15h) :

USMB-OMédéa

À Oran (Zabana (16h) :

MCO-USMA

Au stade 20-Août 55 (16h) : NAHD-ESS

À Bel Abbes (16h) : USMBA-MCA

À Bologhine (17h) :

PAC-CRB