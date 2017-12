JS Kabylie 1 - CS Constantine 2 : Le leader confirme sa soliditÃ©

Le Chabab de Constantine est allé, à Tizi-Ouzou, damer le pion à la JS kabylie. Les Sanafirs ont disposé des Canaris par le score de 1-2, à l'issue d'une rencontre à rebondissement. Affichant une grande détermination, les protégés du coach Ait Djoudi ont eu une entame de match tonitruante. Evoluant dans une configuration tactique plutôt offensive (4-4-2 en losange, avec un pressing haut), les Canaris sont tout de suite rentrés dans le vif du jeu, en exerçant une pression insoutenable sur leurs hotes. Avec notamment six corner dans le premier quart d'heure, les coéquipiers de Raih ont constitué un réel danger sur les Sanafirs, contraints de se confiner dans leurs tronchées. 1', Le tir de Mesbahi est repoussé en corner par la transversale de Rahmani, qui se déploie juste après pour écarter en corner le Healing de Benaldjia. 5', Yettou s'enfonce dans la surface en embarquant toute la défense, mais sa balle est sortie par Zerrara de justesse. 28', Sâadou parvient à ouvrir la marque en reprenant de la tête le corner rentrant de Benaldjia. Une ouverture du score logique au vu de la domination des locaux.

Dans la foulée, Mesbahi, idéalement servi par Boukhenchouche dans la surface, rate complètement son tir. Il était tout prés d'aggraver la marque. De son coté, le Chabab de Constantine, évoluant avec un schéma de prudence (4-3-2-1 avec un bloc relativement bas), a surtout favorisé le jeu de contre. L'unique occasion notable des poulain de l'entraineur Amrani a été enregistrée à la 36e minute de jeu, sur balle arrêtée. Sur un corner bien botté par Rebih, Zâalani place une tête croisée qui a failli surprendre Assellah. En seconde période, le leader de la Ligue Une a montré un meilleur visage.48'n Belameiri annonce la couleur. Il échoue de peu face au gardien. 59', le tir de Rebih est bien capté par Assellah. 66', Cissé qui venait de faire son entrée en jeu, sert idéalement Abid au point de penalty. L'avant centre du CSC ne trouve aucune difficulté a tromper la vigilance du portier Kabyle, d'une aile de pigeon. Après cette égalisation, les joueurs d'Ait Djoudi reprennent le jeu à leur compte et prennent de plus en plus de risque. 73', Benaldjia oblige Rahmani à la parade pour dévier le cuir en corner. 83', La balle de Djâabout passe tout près du cadre. Cependant les coéquipiers de Raih laissent des espaces qui vont profiter aux visiteurs. 84', Abid surprend une fois de plus, d'un tir lointain en plein lucarne. Le meilleur goleador du championnat scelle le sort de cette partie assez plaisante, en faveur du leader qui conforte sa position.

Rédha M