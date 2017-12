Vie des clubs : MadjÃ¨ne, Zouaoui et Ait Djoudi prÃ©sentent leur projet

Les nouveaux dirigeants de la JSK, en l’occurrence Madjène, Zouaoui et Ait Djoudi ont organisé mercredi dernier une conférence de presse pour présenter leur projet. «Un projet qui vise à restructurer le club à la base », a déclaré de prime à bord le nouveau président du conseil d’administration, Lakhdar Madjène. Cette conférence de presse, la première du genre, est intervenue dans un climat particulier fait sur fond de contestation et de polémique, entre autres, quant au logo du club que la nouvelle direction a décidé de changer. Une démarche somme toute ordinaire, mais qui n’a pas plu aux membres du CSA qui se sont opposés « à changer un logo qui résume l’identité du club », a déclaré en substance Hanine Rahim. Cette objection a levé en partie le voile sur un conflit en interne qui risque d’exploser au grand jour dans les semaines à venir.

Les nouveaux membres du CA étaient très attendus pour faire un premier constat de leur bilan et expliquer les raisons qui ont fait que certains de leurs engagements n’ont pas été concrétisés sur le terrain pour le moment. À commencer par l’apport financier de 20 milliards qu’ils se sont engagés à verser dans les caisses du club, mais aussi, et surtout, l’ouverture du capital. Deux points sensibles que les trois intervenants ont finalement éludés, ce qui n’a pas manqué d’exaspérer plus d’un.



Hannachi rompt le silence et accuse



Silencieux depuis sa destitution de la tête de la JSK, Moh-Chérif Hannachi, qui a porté entre temps son affaire en justice, arguant que sa destitution est illégale, est sorti de sa réserve. Toujours aussi tranchant, l’ancien président ne s’est pas empêché de critiquer la nouvelle direction

«incapable de régler une facture de dalle de sol, ils parlent de réaliser un grand projet. C’est grave. Qu’ils payent d’abord la dalle de sol qu’ils ont acheté à crédit», a-t-il asséné. Moh-Chérif Hannachi a déclaré, en outre, avoir été «trahi par ces mêmes personnes qui étaient avec moi avant de se retourner contre moi», a-t-il dit. L’ancien président a surpris tout le monde en annonçant qu’il est «prêt à revenir avec une nouvelle équipe». Allusion faite, avancent certaines rumeurs, à Cherif Mellal qui s’était porté candidat au rachat de la majorité des actions.

Par ailleurs, Hannachi s’est dit contre le changement du logo de la JSK et a menacé «d’attaquer en justice la nouvelle direction s’ils venaient à le changer», a-t-il dit. Le ton est donné.

