Dans la LUCARNE : Quand les conditions sont rÃ©uniesâ€¦

On ne le dira jamais assez, le football algérien qui a été un exemple en Afrique n’a pas encore cessé de produire de grands champions et réussira encore à émerveiller tout le monde dans les grands évènements, à l’instar du dernier Mondial-2014 au Brésil, pays de la balle ronde et de la samba. Le stimulant idéal pour s’extérioriser et donner tout ce que l’on a dans la «caboche», comme l’on dit. Notre pays a toujours été une terre de football, de beau jeu, de prouesses techniques envoûtantes, et que seuls nos joueurs ont le secret. Le talent y est et personne ne peut nous convaincre du contraire. Il y a lieu de relever que certains ne manquent pas d’occasions pour affirmer que depuis quelques temps, l’Algérie du football est devenue subitement à leurs yeux « stériles » et ne donnent plus que des joueurs tout à fait moyens. Cette analyse qu’on veut, par tube cathodique interposé, «fourguer», maladroitement heureusement, au téléspectateur et au supporter ordinaire, ne peut pas tromper l’ensemble de l’opinion nationale. Car, faut-il le répéter, elle est loin de la réalité et surtout des capacités en général de notre football. On ne le dira jamais assez que notre championnat national de Ligue-1 et 2 possèdent en son sein de véritables

«pépites» qui ne demandent qu’à «briller». Si on ne leur donne pas leurs chances, comment voulez-vous qu’ils deviennent des «grands» parmi l’élite. C’est presque du domaine de l’impossible, qui ne peut être concrétisé ni aujourd’hui, ni demain du fait que certains veulent charrier de fausses vérités sur notre « jeu à onze ». Chaque jour que Dieu fait, ils vous diront, avec arguments bien détaillés, que notre championnat est «malade». Pourtant, ils ne sont ni médecin, ni spécialistes, ni ne peuvent nous donner les véritables raisons d’une telle situation. À vrai dire, ils ne font que discourir pour le plaisir de le faire. On voit de nos jours, et contrairement à ce qu’ils disent, de très bonnes rencontres de football et des niveaux «qui se tiennent». D’ailleurs, il faut savoir, en tenant en compte tous ceux qui on fait des comparaisons, que tout reste subjectif et renvoie à des intérêts occultes qui cachent mal leurs vraies intentions. On veut tout simplement barrer la «voie» aux joueurs qui évoluent «intra-muros» pour accéder au niveau supérieur, et pourquoi pas à l’équipe nationale. La critique est aisée, l’art est difficile. Des équipes travaillent vraiment beaucoup et possèdent de très bons joueurs qui peuvent jouer quel que soit le championnat, aussi bien en Algérie qu’ailleurs. Pourquoi veut-on les «caporaliser» et les empêcher de voler de leurs propres ailes ? Une question qui nous laisse perplexe. On avait vu comment les jeunes du PAC, nouveau promu (Ligue-1), jouaient ; un régal pour les yeux. Mais il ne sont pas les seuls. On peut citer le CSC, le MCO, le MCA, le CRB, l’ESS et bien d’autres équipes. Même le DRBT, l’O Médéa, la JS Saoura, qui possèdent d’énormes potentialités, qui seront certainement la fierté de notre pays dans un proche avenir. Celui qui affirme que notre football est «sous perfusion» ne fait qu’exprimer ses «lubies» et autres «fantasmes» pour des raisons qui ne concernent que lui. De là, à l’imposer à toute une population, il y a un pas qu’on ne peut franchir.

À bon entendeur salut !

Hamid Gharbi