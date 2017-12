Mercato d'hiver : Les clubs endettÃ©s seront interdits de recrutement

Les clubs des Ligues 1 et 2 professionnelles de football, dont le montant de dettes dépasse les 10 millions de dinars, seront interdits de recrutement lors du prochain mercato d'hiver fixé du 16 décembre au 15 janvier, a annoncé, mercredi, la Fédération algérienne (FAF) sur son compte officiel Twitter. A la veille du début de la saison footballistique 2017-2018, 12 clubs sur les 16 composant la Ligue 1 ont été interdits de recrutement et traduits devant la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour dettes impayées envers joueurs et entraîneurs. Plusieurs d'entre eux ont pu régler une partie de leurs dettes, ce qui leur avait permis d'engager de nouveaux joueurs. La FAF a fixé aux clubs réfractaires la date butoir du 15 décembre pour épurer leurs dettes au risque de se voir interdire le recrutement au terme de la phase aller de la compétition. «Si la situation des clubs concernés demeure inchangée, les sanctions prévues par les règlements seront rigoureusement appliquées et peuvent aller jusqu’à la défalcation de points», avait prévenu la FAF. Le RC Relizane, relégué en Ligue 2 au terme de la saison écoulée, s'était vu défalquer trois points avant le début de l'exercice 2016-2017 pour n'avoir pas régularisé sa situation.