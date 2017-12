Rabah saadane a exposÃ© le plan de travail de la DTN pour 2018

M. Rabah Saadane, Directeur technique national de la Fédération algérienne de football, a exposé le plan de travail pour 2018 du département qu’il dirige dans une conférence de presse animée jeudi au Centre technique national de Sidi-Moussa. Accompagné de MM. Ameur Chafik, Directeur technique national adjoint chargé de la Formation, Abdelkrim Benaouda, Directeur technique national adjoint chargé du Développement et de l’Elite, Boualem Charef, Directeur des Equipes nationales, et Azzedine Chih, chef du Département du football féminin,



SAADANE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE L’UNAF



En marge des travaux de la réunion du Bureau exécutif de l’Union nord-africaine de football tenue le 27 novembre 2017 à Tunis et sur proposition du Secrétaire Général de la Fédération algérienne de football, l’Algérie présidera durant les deux prochaines années la commission technique. Tous les membres présents à cette réunion ont souhaité à l’unanimité que M. Rabah Saâdane préside cette commission pour mettre sa longue expérience des terrains à la disposition des pays membres de l’UNAF. Mercredi, durant les travaux de la réunion du Bureau fédéral, M. Saâdane a donné son accord pour être le nouveau président de la commission technique de l’UNAF.