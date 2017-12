Le championnat du monde d'Ã©checs : Il se jouera Ã  Londres en 2018

Londres abritera le championnat du monde d'échecs en novembre 2018, ont annoncé mercredi la Fédération internationale des échecs (FIDE) et World Chess, qui détient les droits commerciaux de ce championnat. La dernière édition de cette compétition, organisée tous les deux ans, a eu lieu en 2016 à New York, et la finale a été suivie par dix millions de personnes en ligne, selon la FIDE. «Cet événement arrivera au Royaume-Uni l'an prochain alors que les appels se multiplient pour reconnaître les échecs comme un ‘’sport’’ et l'exonérer de la TVA, malgré les refus du ministre des Sports», écrivent la FIDE et World Chess dans un communiqué. «Le Comité international olympique et plus de cent pays reconnaissent les échecs comme un sport — et plus de 600 millions de gens y jouent dans le monde ce qui en fait le sport le plus pratiqué dans le monde». L'annonce officielle devait être faite mercredi soir lors d'une réception avec le numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Ce dernier défendra son titre lors de cette compétition en 12 parties, qui seront organisées du 9 au 28 novembre 2018.