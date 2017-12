Le 14e marathon des dunes : Les prÃ©paratifs battent leur plein

Dans moins d’un mois, la capitale du M’zab accueillera la 14e édition du marathon des dunes. La ville de Ghardaïa vivra une ambiance de fête durant six jours, du 26 décembre au 1er janvier prochain. L’objectif de cette manifestation sportive, touristique et culturelle est de véhiculer et de valoriser la meilleure image possible de notre pays pour les participants étrangers qui viendront des pays suivants : France, Grande-Bretagne, Italie, Suisse et Corée du sud. Après quatre années sans activités dans le sud, la volonté de l’agence Pro Organisation est d’œuvrer à la promotion du tourisme en Algérie à travers cette compétition sportive de grande envergure. Plus de 300 participants nationaux et étrangers y compris des journalistes tous medias confondus (TV, radio, presse écrite) y prendront part, induisant un impact économique dans cette région, notamment le domaine touristique (hôtels, restaurants, artisanat local et autres). Au cours de cette compétition, l’organisation va enregistrer une forte participation des sportifs de la D.G.S.N., de la Protection civile et des éléments du Darak el Watani sans oublier les athlètes des wilayas limitrophes (Ouargla, Laghouat, Djelfa). Il semble que plusieurs autres sportifs des différentes régions du pays se rendront à Ghardaïa. Ce marathon des dunes est placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et le soutien de Monsieur le Wali de Ghardaïa. Au programme sportif, trois étapes de course de 10 km chacune en allure libre. C'est-à-dire que les sportifs pourront courir ou marcher sans tenir compte du chronométrage. Ces courses se dérouleront dans les localités d’El Atteuf, Metlili, et la dernière étape aura lieu entre Ghardaïa et Benoura. Pour l’aspect touristique, l’organisateur a prévu plusieurs circuits et sorties dans cette belle région où les participants visiteront les monuments historiques et autres sites. Enfin, chaque soir, des animations musicales sont au menu de cet évènement.

Mohamed-Amine Azzouz