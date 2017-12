Equipe nationale de football : La FAF Ã©tablit les critÃ¨res de convocation d'un joueur Ã©voluant Ã  l'Ã©tranger

Le Bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF), réuni ce mercredi à Alger, a établi deux critères à partir desquels il sera procédé à la convocation de joueurs évoluant à l'étranger dans l'une des sélections nationales. «Deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur évoluant à l'étranger, son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie», a indiqué la FAF sur son compte officiel sur Twitter. La décision de l'instance fédérale intervient au moment où la FAF lorgne sur le milieu offensif franco-algérien de l'Olympique Lyon (Ligue 1/France) Houssem Aouar, dont le choix de sélection n'a pas encore été fait. «Je me suis pas encore posé la question sur le choix de ma sélection. Je viens d'intégrer le groupe professionnel de l'OL et mon objectif immédiat est de m'imposer au sein de mon équipe», a indiqué Aouar (19 ans) dans l'une de ses interventions aux médias. Aouar est en train de s'affirmer à l'OL depuis le début de la saison au point de devenir une pièce essentielle dans le dispositif de l'entraîneur Bruno Genesio. Il a marqué un but et a fait une passe décisive en 8 matchs de Ligue 1. Le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, s'est montré très évasif à son sujet. «Pour Aouar et les autres cas comme lui, il faut d'abord se renseigner si ces joueurs sont d'accord pour jouer en équipe d'Algérie. Nous allons attendre le bon moment pour appeler de nouveaux professionnels pour renforcer l'équipe nationale», a souligné le technicien qui devrait effectuer une tournée en Europe au cours des prochaines semaines, notamment afin de rencontrer des jeunes binationaux.