GRAND ANGLE : Entre actes et paroles

Profitant de sa présence en Côte d’Ivoire où il a assisté au 5e sommet Union africaine-Union européenne, le président français a annoncé la création prochaine à Abidjan d’une école régionale de lutte contre le terrorisme pour la formation des forces spécialisés avec pour objectif de «protéger la Côte d'Ivoire et toute la sous-région des actes terroristes». L'école, selon le président français, devrait être opérationnelle en juillet prochain et assurer la formation de cadres supérieurs des forces spéciales non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour toute la région.

«Le terrorisme est un fléau terrible qui frappe nombre de pays et nous nous engageons pleinement pour l'éradiquer», a indiqué Emmanuel Macron. Faut-il pour autant applaudir cette annonce ?

De prime-abord, oui. En effet, le renforcement des capacités des pays africains est en soi ce que recherchent ces pays confrontés à une menace terroriste grandissante. L’activisme des groupes terroristes élargit les espaces en l’absence de moyens pour y faire face. La formation est l’un des maillons faibles des services de lutte contre le terrorisme dans nombre de pays africains. Reste toutefois que cette annonce n’est certainement pas dénuée d’arrière-pensées. «Nous œuvrons avant tout à défendre nos intérêts dans la région», avait reconnu un diplomate français. Dès lors, force est de croire que la création de cette école, qui vient se greffer à la force G5, autre initiative française, n’est en définitive que la mise en œuvre d’un autre chapitre de la stratégie française dans la région. Pour preuve, lors de son discours devant les étudiants burkinabés, le président français a été, selon les médias, agacés par une question d’un étudiant présent, qui l’interrogeait sur le déséquilibre entre le nombre de visas étudiants et le nombre de soldats français présents au Sahel. La réponse est sans équivoque. «Vous ne leur devez qu’une chose aux soldats français : les applaudir ! », a lancé le président français. Les difficultés de la France à réunir le montant nécessaire au lancement de cette force dénote aussi la prise de conscience des autres pays européens, peu enclins à mettre la main dans la poche quant à la finalité de cette force. Reste cependant à rappeler que si l’Afrique est certes en quête d’aides, cela doit aussi se faire dans le cadre d’une politique de coopération. Il ne s’agit pas du point de vue des Africains de casser ce qui existe pour mettre en place de nouveaux mécanismes de lutte élaborés sur mesure pour défendre les intérêts d’un pays. Du reste, les dirigeants africains conscients de l’élargissement de l’action des groupes terroristes et des dangers véhiculés par cette menace sur la sécurité et la stabilité du continent ont réagi. L’élaboration prochainement d’un Plan d’action, une réponse collective et à long terme aux défis posés par cette menace terroriste en est la preuve. Et puis, à titre de comparaison, un seul pays , l’Algérie en l’occurrence, a dépensé «sur sept ou huit ans, plus de 100 millions de dollars pour aider cinq pays (Tchad, Mali, Niger, Mauritanie, Libye) de la sous-région du Sahel pour former une dizaine de compagnies de forces spéciales et leur donner d’énormes équipements». Une précision du Premier ministre, M. Ouyahia, également présent à Abidjan au 5e sommet UA-UE. Il a aussi relevé que « l’implication solidaire de l’Algérie dans la lutte antiterroriste, dans la sous-région sahélienne, est organisée depuis plus de 10 ans à travers le Comité d’état-major opérationnel des armées (CEMOC) et d’autres mécanismes de coopération». C’est dire qu’entre les actes des uns et les paroles des autres, il n’y a pas photo.

Nadia .K