Le Président ivoirien : Appel aux pays européens à accroître leurs investissements

Le président ivoirien, Allassane Ouattara, a appelé les pays européens à accroître leurs investissements en Afrique, notamment dans les infrastructures, l’énergie et le numérique. «Nous demandons aux pays européens d’accroitre leurs investissements, public et privés, en Afrique, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie et le numérique, et qui permettront d’améliorer la compétitivité des économies africaines», a indiqué M. Ouattara, à l’ouverture du Sommet. M. Ouattara a également invité le Fonds européen du développement à apporter son soutien financier aux jeunes africains, dans leurs projets, mais également dans leur instruction et formation, soulignant que la jeunesse africaine est un atout inestimable pour l’Afrique et qui pourrait être également très bénéfique pour l’Europe.

Rappelant que 60% de la population africaine avait moins de 25 ans, M. Ouattara, a souligné que les dirigeants africains, ne ménageront aucun effort pour offrir les meilleurs conditions de vie, d’opportunités et d’emplois à cette jeunesse.

Le 5e Sommet UA-UE a entamé, hier après-midi, ses travaux avec comme thème principal «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable». (APS)