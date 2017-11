Le Président de l’UA : Œuvrer à un renouveau du partenariat

Le président guinéen, Alpha Condé, dont le pays assure la présidence actuelle de l’Union africaine (UA), a estimé que l’objectif du 5e sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE), est le renouveau du partenariat entre l’Afrique et l’Europe, notamment dans le domaine économique

Ce 5e Sommet UA-UE entre dans le cadre de la réalisation du devoir qui nous interpelle tous, celui d’assurer le renouveau du partenariat UA-UE dans plusieurs domaines, tels la sécurité, la migration, mais notamment l’économie, a indiqué M. Condé à l’ouverture Sommet, dont les travaux ont débuté cet après-midi à Abidjan.

Le président en exercice de l’UA, a estimé qu’en dépit des progrès «indéniables» réalisés dans la coopération UA-UE, notamment dans le cadre de la feuille de route, 2014/2017, adoptée lors du 4e sommet UE-Afrique, tenu à Bruxelles en 2014, «l’atteint de ces objectifs est compromis par plusieurs défis auxquels les deux continents doivent y faire face». Selon lui, le contexte mondial depuis 2014, «n’a pas été en faveur au développement de l’Afrique», évoquant, notamment le recul des prix des hydrocarbures et la forte croissance du model chinois. A cet effet, il a appelé les dirigeants africains et européens à collaborer davantage dans un cadre gagnant-gagnant pour la prospérité de l’Afrique qui nécessite surtout la mobilisation des ressources financières pour arriver au développement de plusieurs secteurs, comme l’agriculture et les infrastructures énergétiques. M. Condé a souligné que le secteur de l’Agriculture, «indispensable pour la sécurité alimentaire du contient et moteur de son développement, doit bénéficier de plus d’investissements pour exploiter toutes les potentialités existantes». La prospérité de l’Afrique, ajoute le président de l’UA, passera également par le développement des infrastructures, notamment énergétiques, base de l’industrialisation du continent, et source de valeur ajoutée, et de création de milliers d’emplois pour les jeunes. Il a, en outre, appelé à promouvoir le secteur privé en Afrique, vu sa grande capacité d’absorber les demandes d’emplois chez les jeunes, par la promotion des investissements privés en Afrique et la création des conditions favorables pour les investisseurs, a-t-il observé. Ces actions, permettraient, selon M. Condé, «d’approfondir» l’intégration économique du continent qui atteindra en 2050 le chiffre de 4 milliards d’habitants, dont 60% de jeunes de moins de 25 ans. M. Condé a mis en valeur les progrès réalisés par l’Afrique, citant notamment la dette extérieure qui demeure au-dessous des 50% du PIB du continent, soit, l’un des taux les plus bas au monde, ajoutant que l’inflation est maîtrisée. Il a, dans ce sens, fait savoir, que l’Afrique qui a décidé «de parler d’une même voix et prendre en main son destin mise encore sur des investissements très ambitieux, d’où la nécessité d’un partenariat UA-UE à la hauteur des attentes des populations des deux continents». (APS)