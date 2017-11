Prisonniers sahraouis de Gdeim Izik : Pour l’envoi d’une mission de la Croix-Rouge

La députée européenne Paloma Lopez a plaidé hier pour l'envoi au Maroc d'une mission de la Croix-Rouge, afin de s'enquérir de la situation et des conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis du groupe dit de Gdeim Izik, «victimes de tortures, de maltraitance», et de «nombreuses autres atteintes aux droits humains». «En raison de l’urgence de la situation, nous allons envoyer une lettre à la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, pour demander que la Croix-Rouge visite les prisonniers sahraouis et fasse un rapport sur leur situation», a-t-elle déclaré, lors d'une conférence de presse organisée au Parlement européen.

L'eurodéputée Paloma Lopez a assuré, à ce titre, qu'elle compte également exiger que les prisonniers sahraouis, détenus actuellement dans plusieurs prisons marocaines, «soient regroupés». Un rapport sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, notamment dans le cadre du procès des prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik, a été déjà envoyé à la chef de la diplomatie européenne, a-t-elle ajouté. Interrogée sur la situation des réfugiés sahraouis dans les camps des réfugiés sahraouis, Paloma Lopez a affirmé qu'«il n'y a aucune violation des droits de l'homme» dans ces camps, et qu'elle s'y est rendue, plusieurs fois, où elle a «circulé librement sans accompagnateurs», saluant le soutien et l'aide apportée par l'Algérie à ces réfugiés. En revanche, «j'ai tenté d'accéder aux territoires occupés du Sahara occidental, et j'ai été refoulée», a-t-elle souligné.