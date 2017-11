La gauche européenne : « Vous avez notre soutien et notre solidarité »

Le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique au Parlement européen a exprimé hier son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l’exercice de son droit à l’autodétermination et pour le respect des droits de l’homme au Sahara occidental occupé.

«Vous avez notre soutien et notre solidarité», a lancé le député européen Neoklis Sylikiotis, membre de ce groupe, à l’adresse des activistes et défenseurs de droits de l’homme au Sahara occidental, lors d’un échange de vues au Parlement européen. «Notre groupe doit s’emparer de la question et faire campagne», pour le respect des droits de l’homme au Sahara occidental, a-t-il estimé, soulignant la nécessité d’agir pour «sensibiliser l’opinion publique sur cette question». Les «multiples violations des droits de l’homme au Sahara occidental doivent nous pousser à intervenir et à soutenir la lutte du peuple sahraoui pour l’exercice de son droit à l’autodétermination», a plaidé, de son côté, l’eurodéputé Miguel Viegas, mettant en exergue la «répression» et «la torture» dont sont victimes les prisonniers politiques sahraouis depuis leur arrestation dans le cadre du démantèlement du camp de protestation sahraoui de Gdeim Izik en 2010.

Selon ce député européen, le long combat du peuple sahraoui pour le respect de ses droits fondamentaux a enregistré des «avancés», citant à ce titre l’arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) qui a conclu, le 21 décembre 2016, que les accords UE-Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental. Pour l’eurodéputé Miguel Viegas, le jugement de la CJUE constitue une «victoire importante» pour le peuple sahraoui et pour son représentant légitime, le Front Polisario, relevant que la République arabe sahraouie et démocratique (RASD) est, aujourd’hui, «reconnue par de nombreux pays, notamment africains». «Nous devons témoigner notre solidarité avec le peuple sahraoui», a préconisé la députée européenne, Sofia Sokorafa, exhortant son groupe à «engager un véritable débat sur le rôle complice de l’UE» dans le prolongement de l’occupation marocaine au Sahara occidental.

Selon cette eurodéputée, les Européens sont complices de la poursuite de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc, à travers la vente des armes à ce pays et la participation au pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui. «Nous sommes disposés à vous aider et à vous soutenir, à vous de nous indiquer ce que nous devons faire», a-t-elle dit aux militants et défenseurs des droits de l’homme au Sahara occidental, lors de cet échange de vues. (APS)