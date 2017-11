Eclairage : Divergence ou convergence ?

Union européenne-Union africaine. Deux «poids lourds», dont la destinée «commune» s’est forgée à la pointe de l’épée des décennies durant, entre Etats et populations dominées, pour arriver à un rapport moins sanglant, même si les règles, plus policées, sont restées au stade du paternalisme, avec une appellation célèbre de «françafrique». Il faut redéfinir les rapports en s’affranchissant de «l’approche anachronique donateurs-bénéficiaires, pour devenir un partenariat gagnant-gagnant et d’égal à égal, tourné vers l’avenir et fondé sur le respect mutuel et la confiance», ne cesse de rappeler l’UA à son «homologue» européenne. Ces deux «continents» ont changé depuis leur premier sommet du Caire, en 2000. L’UE s’est élargie à d’autres membres, mais est restée figée sur nombre de questions. L’Afrique, qui a connu des avancées sur certaines questions, a régressé sur d’autres, mais s’est dotée d’une nouvelle organisation panafricaine. L’Union africaine a accepté un nouveau membre, le Maroc. Qu’est-ce l’Afrique aujourd’hui ? Berceau, rêve, histoire, odyssée… tout ceci à la fois mais plus encore : un immense continent qui veut regarder vers un avenir plus apaisé, au moment où de multiples défis voilent son horizon. De nombreux défis qu’il peine à maîtriser. Les premiers d’entre eux, la violence, l’instabilité politique et la précarité qui minent les institutions et jettent sur les routes de l’exil sa force vive: sa jeunesse. Au moins 3.000 migrants et réfugiés ont trouvé la mort depuis le début de l’année, en traversant la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, selon l’Organisation internationale pour les migrations. La population africaine a doublé ces 25 dernières années (à 1,2 milliard d’habitants actuellement). 60% de cette population a moins de 25 ans et est souvent formée dans différents métiers, mais frappée de chômage. Ce sommet est placé justement sur le thème «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable». Mais il y a quelque chose de surréaliste à ce sommet, qui a inscrit à son ordre du jour des questions comme la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l’homme, alors que l’UE développe en même temps des discours à double niveau concernant une question de décolonisation où les droits fondamentaux d’un peuple sont bafoués. Pourtant, l’arrêt de la Cour de justice européenne a statué en 2016 que le Sahara occidental n’est pas marocain et que ses richesses naturelles ne doivent pas être inclues dans les accords commerciaux du royaume avec ses partenaires. La France brouille systématiquement les cartes, pour rendre impossible le référendum d’autonomie auquel la communauté internationale est attachée. Deux organisations, représentant et l’Europe et l’Afrique, assises autour d’une même table, parleront-elles d’une même voix ? Un phénomène planétaire les oblige cependant à adopter, plus ou moins, une même stratégie. Il s’agit du terrorisme dont souffre, plus qu’aucun autre continent, l’Afrique. Ses racines sont connues, c’est son traitement qui pose problème. «Le terrorisme ainsi que les fléaux connexes, tels que le crime organisé et la migration, sont, en grande partie, des phénomènes dus à la persistance des situations de crises et des conflits en Afrique», a affirmé notre ministre des Affaires étrangères, qui a appelé à la résolution des conflits en Afrique, à travers des solutions politiques émanant des acteurs concernés, sans interférence et sans ingérence. Il a parlé en français, l’Elysée a-t-elle entendu ?

Mohamed Koursi