Coopération antiterroriste afro-européenne : M. Ouyahia réitère le soutien de l’Algérie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a réitéré, hier, la disponibilité de l’Algérie à soutenir toute initiative allant dans le sens du renforcement de la coopération antiterroriste afro-européenne. «Je saisis l’occasion de cet important dialogue entre nos deux Organisations et nos deux continents pour réitérer la disponibilité de mon pays à soutenir cette dynamique et toute initiative allant dans le sens du renforcement de la coopération antiterroriste afro-européenne», a indiqué M. Ouyahia qui représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 5e sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE) qui se tient dans la capitale ivoirienne. En ce sens, M. Ouyahia a relevé dans son intervention à l’ouverture de ce sommet, qu’ «en Afrique, le terrorisme progresse et menace un nombre croissant de pays», estimant que «c’est un domaine où la globalité de la menace portée par ce phénomène impose à la communauté internationale en général et à nos pays respectifs plus de concertation et de coopération». «Face à la multiplication des attentats terroristes dans différentes régions de notre continent ainsi que l’extension de son espace d’action criminelle, notre Organisation a convenu d’un ensemble de mesures à la hauteur des dangers présents et futurs véhiculés par ce fléau», a ajouté M. Ouyahia. Il a ainsi rappelé que ces mesures «ont été renforcées en janvier dernier par la création au niveau de l’UA de la haute mission de Coordonnateur pour la prévention de la radicalisation et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique, confiée au Président Bouteflika», reconnaissant en cela, a-t-il précisé, «les immenses sacrifices et efforts consentis par l’Algérie dans la lutte contre ce phénomène qui n’a ni religion, ni patrie, ni considération aucune pour la sacralité de la vie humaine». «Au titre de cette haute mission, tenant compte de la gravité de la menace que le terrorisme fait peser sur notre continent et de l’urgence d’agir individuellement et surtout collectivement, le président de la République a soumis à ses pairs africains, lors de leur 29e conférence au sommet tenue à Addis-Abeba au mois de juillet dernier un Mémorandum définissant les sept axes de l’action future de notre continent en matière de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme», a-t-il rappelé. Il a expliqué que ce mémorandum «a été approuvé à l’unanimité et constitue aujourd’hui la feuille de route africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme». Dans ce Mémorandum, l’Afrique affirme «sa disponibilité à promouvoir la coopération régionale et internationale en vue de renforcer ses propres capacités de lutte contre le terrorisme, de partager ses expériences propres et ses bonnes pratiques acquises dans cette lutte et de contribuer ainsi à la préservation de ses propres sécurité et stabilité ainsi qu’à la paix, la stabilité et la sécurité internationales», a encore souligné le Premier ministre. (APS)

Le premier ministre s’entretient avec ses homologues ougandais Ruhakana Rugunda …

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est entretenu avec son homologue ougandais Ruhakana Rugunda. L’entretien, qui s’est déroulé peu avant le début du sommet UA-UE, a porté sur les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement. Les deux Premiers ministres ont souligné, à cet égard, leur engagement à travailler ensemble en vue de renforcer et diversifier les échanges entre les deux pays. L’entretien a également permis aux deux Premiers ministres de procéder à un échange de vues sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun. Dans ce cadre, ils ont abordé le partenariat UA-UE, soulignant l’impératif d’une action concertée en vue de le renforcer davantage au bénéfice des deux parties. La question du Sahara occidental a également été abordée. A cette occasion, le Premier ministre ougandais a transmis un message de fraternité et d’estime du président ougandais Yoweri Museveni au Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a, pour sa part, prié son homologue de transmettre les salutations fraternelles du Président Bouteflika au Président Museveni. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. (APS)

… et estonien Juri Ratas

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s’est également entretenu avec son homologue estonien Juri Ratas, dont le pays assure la présidence de l’UE. Au cours de cet entretien qui s’est déroulé peu avant le début du sommet UA-UE dans la capitale ivoirienne, M. Ouyahia a abordé avec son homologue l’état et les perspectives de la coopération entre les deux pays. MM. Ouyahia et Ratas ont abordé aussi les principales questions inscrites à l’ordre du jour du sommet UA-UE et ont, à cet égard, exprimé leur attachement au renforcement de la coopération qui existe entre les deux Organisations tout en se félicitant de la tenue du sommet d’Abidjan qui constitue une étape importante dans ce cadre. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. (APS)