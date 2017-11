Sommet UA - UE à Abidjan : Renouveau du partenariat

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a évoqué hier à Abidjan sa coprésidence avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du premier sommet Afrique-Europe tenu en 2000 au Caire.

Intervenant à l’ouverture du sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE), M. Guterres a tenu à rappeler à l’assistance que le premier sommet entre les deux continents a été coprésidé par le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité à l’époque de président de l’Organisation panafricaine (OUA) et lui-même, qui était président du Conseil européen et aussi Premier ministre du Portugal. Ce premier sommet avait constitué un jalon pour l’édification sur de nouvelles bases du partenariat Afrique-Europe. Pour rappel, ce sommet avait permis à l’Afrique de relever la question de la dette des pays africains et de son annulation. Lors de cette première réunion au niveau continental, les dirigeants européens et africains s’étaient également engagés à s’unir et à conférer une nouvelle dimension à leur partenariat. Après ce premier sommet, le processus d’intégration de l’Afrique et de l’Europe s’est accéléré avec notamment la transformation de l’OUA en Union africaine (UA), assortie de son programme socioéconomique, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), dont l’Algérie, sous l’impulsion du Président Bouteflika, est membre fondateur. (APS)