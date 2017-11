Sétif : Le tramway à l’heure des essais

«Le tramway de Sétif sera livré dans les délais fixés, voire avant la fin du premier trimestre 2018, nous avons même pu rattraper une bonne partie du retard accumulé ces derniers temps pour diverses raisons et nous faisons tout, sans relâche avec l’étroite collaboration des responsables de la wilaya, pour être au rendez-vous et surtout causer le moins de désagréments aux citoyens que nous remercions une fois encore pour leur compréhension», a indiqué M. Benabid Salah Eddine, chef de projet du tramway. Un grand projet structurant qui a donc avancé régulièrement, impulsé par les responsables du métro d’Alger, maître de l’ouvrage et la présence constante du wali, parcourant chaque samedi, au côté des concepteurs et réalisateurs, l’itinéraire de ce projet pour en évaluer l’avancement, lever sur place toutes les contraintes et mettre en œuvre d’un commun accord, les grands axes d’une feuille de route hebdomadaire. Le suivi particulier imprimé à la réalisation du tramway atteste en effet que rien n’a été laissé au fait du hasard à tous les niveaux de préparation mais aussi avec la réalisation des premiers essais dynamiques sur 3 km, il y a quelques mois et depuis seulement quelques jours d’autres tests qui se sont poursuivis jusqu’à Ain Fouara à partir de la cité des 300 logements ont permis à la population de découvrir dans sa version originale toute une rame du tramway. Ce transport en commun en site propre permettra de transporter 5.000 voyageurs par heure et par sens, doté de surcroît de nombreux équipements dans un environnement écologique où l’esthétique ne sera pas laissée pour compte. Une dynamique qui n’a pas été sans faire dire à Omar Hadbi, PDG du métro d’Alger qui assistait aux premiers essais dynamiques, que le tramway de Sétif avance très bien, soulignant par ailleurs que : «C’est un exemple de coopération et d’entraide». C’est à ce titre que «les journées des 28, 29 et 30 novembre seront encore consacrées à d’autres tests, une partie « rail route » et une partie « énergisée » pour la première journée alors que pour les deuxième et troisième journées ce sera des tests entièrement énergisés sur la ligne, poursuivra M. Benabid, le chef de projet, représentant de l’entreprise du Métro d’Alger qui souligne que «c’est la première fois qu’on aura réalisé autant de tests 4 mois avant la réception provisoire du projet». Pour l’heure et alors que le taux d’avancement global du projet à atteint 80% et que le rail est posé à 100%, ajoute notre interlocuteur, une intense activité est menée sur l’autre front non moins important de l’aménagement urbain qui a fait l’objet d’instructions fermes du wali, à l’effet de libérer rapidement le maximum d’espaces pour les conducteurs et les piétons.

F. Zoghbi