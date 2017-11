Le dernier tronçon de l’autoroute Est-ouest livré en 2019 : Les délais respectés

Le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest, sur 84 km, à l’arrêt depuis 2012, et dont le coup d’envoi des travaux a été donné depuis la commune de Dréan, sera livré «au début de l’année 2019».

Une date signifiant la fin des travaux de toute l’autoroute sur 1.200 km, une annonce faite par Abdelghani Zaâlane, ministre des Transports et des Travaux publics, lors de sa visite dans la wilaya d’El Tarf. Le coût total de ce dernier tronçon avoisine 84 milliards de dinars, dont la limite est à la frontière tunisienne.

Le parachèvement du chantier de l’autoroute connaîtra «la dynamique» qui lui revient en matière de développement. Le parachèvement de ce chantier traversant huit communes d’El Tarf, dont le lac des Oiseaux, Besbès et Ain Lassel, insufflera une nouvelle dynamique à la région et fera d’El Tarf, «une région de transit par excellence».

L’entreprise qui se chargera de réaliser le dernier tronçon n’est autre que l’entreprise chinoise Citic (China International Trust and Investissement), l’entreprise possède une grande expérience dans le domaine des travaux publics.

Pour la question du système du péage, c’est officiel, le péage sur l’autoroute Est-Ouest sera finalement effectif avant la fin de l’année 2018, c’est ce qu’à déclaré, Abdelghani Zaalane. Dans un premier temps, pas moins de 54 stations de paiement seront mises en place sur tout le tracé de l’autoroute. Le lancement du péage, selon le ministre, débutera une fois que toutes les stations en question seront livrées par les entreprises engagées dans la réalisation des ouvrages avant la fin de l’année prochaine.

L’autoroute répondra aux attentes des citoyens, notamment en qui concerne la création d’un système de contrôle par caméra sur tous les tronçons et la mise en place de dispositifs d’avertissement et d’urgence, ce qui permettra à ses usagers de se tenir informés de l’état du trafic.

Aujourd’hui, l’autoroute fait l’objet d’une large opération de maintenance et d’aménagement pour répondre aux aspirations de ses usagers, tout en assurant des services de qualité au niveau des aires de repos.

S’agissant de la tarification appliquée pour le péage, le ministre indiquera qu’elle sera fixée en fonction du pouvoir d’achat du citoyen. Selon lui les recettes du péage seront exclusivement destinées à la maintenance de cette infrastructure.

Par ailleurs, les stations implantées tout le long du tracé de l’autoroute proposeront dès leur ouverture une pléiade de services pour les usagers de la route. Il sera question de la mise en place de guichets de distribution automatique des billets de banque et d’un lieu dédié au stockage des colis postaux et ce, suite à l’accord de partenariat entre la Société de gestion des gares routières d’Algérie (SOGRAL) et l’entreprise Algérie Poste.

Par ailleurs, une convention a été signée entre l’Agence nationale des autoroutes (ANA) et l’entreprise publique Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour la réalisation d’un réseau «FM» au niveau de l’autoroute Est-Ouest pour garantir un bouquet d’émission de Radios au profit des usagers, notamment des orientations et des indications sur l’état de la circulation et d’autres informations liées à cette infrastructure publique. Une convention pour le développement des projets et programmes d’infrastructures a été signée entre l’Agence italienne de gestion des autoroutes (ANAS) et l’organisme de Contrôle technique des travaux publics (CTTP). Il faut savoir également que l’Algérie dispose actuellement de 126.000 km de routes, dont 30.000 km de routes nationales, ce qui impose l’entretien d’au moins 10% de ces voies chaque année.

M. Mendaci