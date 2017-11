Emploi : Titularisation de 70% des travailleurs contractuels

«70% des demandeurs d’emploi, par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), ont été titularisés, les 30% restant seront pris en charge progressivement», a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Effectuant, hier, une visite de travail et d’inspection au niveau de plusieurs institutions sous tutelle à Alger, M. Mourad Zemali a fait savoir que le nombre des jeunes détenteurs de contrats (pré-emploi) s’élève à 500.000, affirmant qu’une note a été envoyée à plusieurs institutions et directions publiques, ainsi que des départements ministériels pour titulariser les contractuels dans les plus brefs des délais. «La priorité sera donné aux fonctionnaires qui ont de l’ancienneté et les diplômés universitaires», a-t-il dit.

Dans le même registre, le ministre a signifié aux dites institutions de «privilégier les salariés qui sont déjà sous contrat avec ces institutions, sans avoir recours au recrutement extérieur ou l’organisation de nouveaux concours».

Le ministre a fait savoir, cependant que «beaucoup de titulaires de ces contrats refusent de travailler sous prétexte de l’éloignement du lieu du travail, ou même qu’ils n’aiment pas travailler dans le poste qui leur a été proposé». Entre-temps, il a souligné que chaque titulaire qui refuse une offre d’emploi deux fois, sera retiré automatiquement de la liste et n’aura pas de proposition d’emploi à l’avenir. «Ce sont pas moins de 670 milliards qui ont été dépensés pour cette catégorie depuis sa création», a-t-il déploré.

S’agissant du recrutement, le responsable a indiqué que «la conjoncture économique actuelle ne le permet pas, sauf en cas de besoin», précisant qu’«il a été procédé au gel des recrutements au niveau des administrations, sauf pour les entreprises à caractère économique».

M. Zemali a indiqué que le plan d’action du gouvernement a également mis l’accent sur la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage qui demeurent des objectifs stratégiques de la politique nationale de développement. «Dans ce sens, les différentes institutions s’attelleront à renforcer l’investissement dans les secteurs créateurs d’emploi tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’artisanat et à favoriser le développement de la micro, petite et moyenne entreprise», a-t-il précisé. Concernant la contribution des dispositifs publics de promotion de l’emploi, qu’il s’agisse d’emploi salarié ou de la création d’activités par les jeunes promoteurs et les chômeurs-promoteurs, le ministre a fait savoir que le gouvernement orientera ses efforts notamment, vers la poursuite de la modernisation et du renforcement du service public d’emploi et l’amélioration des synergies entre les différents intervenants dans la gestion du marché de l’emploi en favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande de travail.

Aussi, des directives et des orientations ont été données afin de procéder à la modernisation du secteur, notamment les archives de l’Agence Nationale de l’Emploi. Cette modernisation permettra de garder des contacts directs avec les demandeurs d’emploi dans le cadre de l’accompagnement et des entretiens. «La modernisation permet de démasquer les fraudeurs. On a enregistré quelque 100.000 bénéficiaires illicites», a-t-il indiqué, ceci d’autant qu’il a été révélé que les bénéficiaires ont profité du recrutement deux fois de suite et que certains d’entre eux étudient en même temps.

A ce titre, il a fait savoir que «la modernisation des services de l’emploi, et l’amélioration de leurs performances et prestations en direction des demandeurs d’emploi et des employeurs, constituent des objectifs prioritaires du gouvernement».

Aussi, toutes les mesures entreprises en faveur de la création d’emploi et les moyens mis en œuvre en matière de modernisation de l’ANEM ont permis à cette dernière de mieux saisir les opportunités d’emplois offertes par l’économie et d’accroître ses performances en termes de placements, ce qui a fortement contribué à réduire le taux de chômage.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la création prochaine d’une école supérieure du travail. Celle-ci aura pour mission de former les travailleurs et les syndicalistes pour leur permettre d’établir les relations saines et sereines et d’éviter les situations conflictuelles au sein des différentes structures de travail.

Sarah A. Benali Cherif