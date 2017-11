Elections locales : Le temps des recours

Outre les formations de l’opposition, la nouveauté cette année est que même les partis de l’Alliance, en l’occurrence le FLN et le RND, contestent les résultats, du moins dans certaines circonscriptions, sans oublier TAJ, MPA et l’ANR, qui soutiennent le programme du Président de la République. Selon le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, les accusations des partis sur une prétendue fraude reposent sur peu de fondements juridiques. Celui-ci les qualifie de «propos vides de sens». «Certains chefs de parti m’ont contacté, sans pour autant apporter des preuves tangibles», déplore Abdelwahab Derbal, dans une déclaration faite hier à un média arabophone. La commission électorale de wilaya statue sur les réclamations qui lui sont soumises et prononce ses décisions, dans un délai maximal de cinq jours, à compter de sa saisine, qui sont notifiées immédiatement. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours, dans un délai de trois jours, à compter de la date de leur notification, par-devant le tribunal administratif territorialement compétent qui en statue dans un délai maximum de cinq jours. La décision rendue par le tribunal administratif n’est susceptible d’aucune voie de recours. Comme on le constate, et contrairement aux élections législatives ou au scrutin présidentiel, le Conseil constitutionnel n’est pas concerné par l’élection des membres des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilaya.

À ce jour, il y a eu des réponses positives, et des partis ont bénéficié de sièges supplémentaires en attendant la proclamation des résultats définitifs. Pour revenir à la répartition des sièges par liste, celle-ci est effectuée selon des modalités précises et énoncées par les dispositions de la loi organique portant régime électoral. Selon l'article 66, les sièges à pourvoir sont repartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles, avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n'ont pas obtenu, au moins, 7%, ne sont pas admises à la répartition des sièges. L'article 70 énonce que dans le cas où aucune liste de candidature n'a obtenu, au moins, 7% des suffrages exprimés, toutes les listes sont admises à la répartition des sièges. Les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus jeune, indique l'article 68.

S. A. M.