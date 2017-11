Revendications des médecins résidents : « Tous les problèmes seront pris en charge »

«Il n’y a pas de problèmes. Il n’y a que des solutions.» C’est en ces termes que s’est exprimé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, sur les ondes de la radio nationale, à propos des revendications des médecins résidents.

M. Mokhtar Hasbellaoui, qui qualifie les résidents en médecine d’«amis très chers», a également mis en exergue l’importance «capitale» qu’il accorde, aussi bien à la formation des médecins généralistes et des médecins spécialistes, que du corps paramédical. Le ministre a ensuite précisé que tous les points seront discutés avec les représentants des médecins grévistes. «Nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel, qu’il soit médical ou paramédical, au niveau de toutes les structures, et je vais les recevoir et discuter avec eux sur l’ensemble des points», a-t-il insisté. Il y a lieu de relever ici qu’une première rencontre entre le ministre de la Santé, et les délégués des médecins résidents s’est déroulée, mardi au siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et que celle-ci a eu de bons échos.



Un audit pour l’évaluation du système de santé



Le premier responsable du secteur de la Santé a par ailleurs annoncé, à la faveur de son passage à la Chaîne III, qu’un audit est en cours de préparation, pour l'évaluation du système de santé, lequel audit est à même de permettre «d'évaluer toutes les structures publiques et privées, car il s'agit d'un système un et indivisible».

Aussi, et dans l’objectif d’accomplir cette mission, un organisme constitué principalement de médecins et d'inspecteurs des Directions de santé publique a été mis en place, a indiqué le ministre, notant que cette évaluation est en fait d’«une importance capitale». Le ministre, qui a affirmé que «nous n'avons jamais évalué nos structures», fera remarquer que les problèmes de gestion auxquels est confronté le secteur concernent «essentiellement» les centres hospitalo-universitaires (CHU), d'où la nécessité, a-t-il dit, de «nouveaux outils, pour ne plus investir l'argent de l'État dans les structures, mais dans les activités». En effet, selon lui, les hôpitaux n’honorent plus leurs factures de médicaments. Pour une multitude de raisons, ils cumulent les dettes auprès de la Pharmacie centrale. Des dettes qui s’élèveraient à plus de 1.000 milliards de dinars.

Mokhtar Hasbellaoui dit que les hôpitaux ne sont pas en situation de pouvoir payer leurs dettes, rassurant cependant que toutes les structures de santé publiques sous tutelle vont continuer à fonctionner, et que la question de la dette des hôpitaux auprès de la PCH sera traitée par le gouvernement. Le ministre a évoqué le projet de réorganisation du secteur, devant être soumis au Premier ministre, et qui a pour objectif d'offrir au malade, «un système dans lequel il va retrouver son parcours». M. Mokhtar Hasbellaoui, qui ne fournira pas de plus amples informations sur cette question, a assuré d'en divulguer les détails y afférents, «une fois que tout sera mis en place». Il mettra en relief toutefois que la gestion actuelle «n'est pas totalement à dénigrer», signalant que le changement attendu nécessite «beaucoup de temps, de sérénité et de travail».



Plus de 80 nouvelles structures prochainement réceptionnées



Remarque importante à retenir, l’année prochaine sera caractérisée par la réception de plus de 80 nouvelles structures, dont six Centres anti-cancéreux (CAC). Par ailleurs, et dans la perspective de l’examen prochain par les députés du projet de la loi sur la santé au niveau de l’APN, M. Hasbellaoui a souligné la volonté de son département de faire évoluer cette loi, pour qu’elle puisse être à la hauteur de l’espérance de l’Algérie. Cette loi devrait faire évoluer le système national de santé en tant que système unique, incluant le secteur privé. Aussi, il n'est pas question de revenir sur la gratuité des soins pour tous les citoyens. «La gratuité des soins est irréversible», a assuré le ministre.



Sur les 400 milliards de DA alloués au secteur, 70% vont au paiement des salaires



M. le ministre a signalé, sur un autre plan, que «sur les 400 milliards de DA alloués annuellement au secteur de la Santé, pas moins de 70% vont au paiement des salaires du personnel», ce qui dénote «l'importance de la ressource humaine», a-t-il affirmé. Le ministre mettra en exergue, néanmoins, la nécessité de «rationaliser les moyens de l'État». Ceci, a-t-il fait remarquer, ne signifie pas une quelconque «austérité» ou «réduction» de la facture du médicament. Lors de cette émission matinale, le ministre, qui défend le droit d’accès pour tous, au médicament, signale cependant l’impérieuse nécessité, sinon l’impératif de lutter contre les «gros gaspillages» de ces produits, aussi bien dans le public, qu'en officines, qui sont dus à «la mauvaise gestion». Aussi, il fera état et insistera sur l’importance de l’introduction du concept de la pharmacie hospitalière pour la gestion du médicament dans les structures publiques ou privées, de même qu’il trouvera «inconcevable qu'en 2017 encore, des médecins gèrent eux-mêmes les cartons de médicaments, alors qu'il doivent s'occuper uniquement du patient», a-t-il observé.

À propos du cas de décès des femmes enceintes, le premier responsable du secteur de la Santé a déploré «tout décès évitable», soulignant que le taux national de mortalité de femmes en couches demeure à ce jour «élevé», en comparaison à celui des pays développés. Cependant, ce chiffre n’est pas élevé par rapport à celui des pays voisins. À noter, enfin, que les statistiques renseignent de la baisse du nombre de décès de nouveaux-nés, durant ces dix dernières années. Les cas de décès enregistrés sur les 100.000 naissances vivantes qui étaient, il y a dix années, à plus de 160 à 170 cas, se chiffrent à présent à moins de soixante.

Soraya Guemmouri