Lutte antiterroriste : 5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Jijel

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 28 novembre 2017 à Jijel (5e RM), cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munitions ont été saisis à Boumerdès (1ère RM)», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a intercepté à In Guezzam (6e RM), onze contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 1,4 tonne de denrées alimentaires et 2,75 kilogrammes de drogue», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 3 fusils de chasse et une quantité de munitions à Batna (5e RM)».

De même, 2.923 unités de différentes boissons «ont été saisies à El-Oued et Ouargla (4e RM)». En outre, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont appréhendé 89 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Sidi Belabès, Jijel, Ghardaïa et In Guezzam», rapporte également le communiqué.



Une cache d’armes découverte à Bordj Badji Mokhtar



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, mardi 28 novembre 2017, une cache d’armes et de munitions», précise la même source.

Cette cache contient «1 lance-roquettes de type RPG-7, avec deux obus et une charge, 2 mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm avec un canon, une base de tirs, 3 chargeurs et 5 bandes à munitions, 1 mitrailleuse lourde de type PKT, 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, avec 11 chargeurs de munitions et 2 fusils semi-automatiques de type Simonov».

La cache contient également 1 bande à munitions pour mitrailleuse de type FMPK, 13 grenades avec 12 détonateurs, ainsi qu’une importante quantité de munitions s’élevant à 2.932 balles de différents calibres et deux appareils de communications».

«Ces résultats réalisés sur le terrain réitère l’engagement et la détermination des unités de l’Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité et la sécurité du territoire national», conclut le communiqué. (APS)