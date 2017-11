Prix du meilleur jeune auteur du monde arabe : L’universitaire Mounir El Hamza lauréat

Le prix du meilleur jeune auteur du monde arabe 2017, spécialité sciences de l’information et des bibliothèques, a été attribué à l’enseignant universitaire Mounir El Hamza de la ville de Chrea (wilaya de Tébessa). Dans un entretien téléphonique avec l’APS à partir du Caire, le docteur El Hamza a indiqué qu’il a été primé pour son œuvre «La création de l’information électronique dans les institutions documentaires : fondements théoriques et pratiques scientifiques», sortie aux éditions Dar Souham (2017).

Décerné tous les ans par l’Union arabe des bibliothèques et des informations, ce prix vise à stimuler les chercheurs dans diverses spécialités et, de ce fait, enrichir le monde arabe à travers de nouveaux travaux scientifiques, selon la même source. Mounir El Hamza a reçu son prix des mains du ministre égyptien de la Culture, Helmy el-Nemnem, au cours d’une cérémonie organisée lundi au Caire en présence des responsables de l’Union arabe des bibliothèques et des informations. Actuellement enseignant à l’université Larbi- Tebessi de Tébessa, Mounir El Hamza est membre permanent de l’Union arabe des bibliothèques et des informations et également membre du Laboratoire national des études et recherches de l’archivage scientifique et technologique. (APS)