Conférence ministérielle méditerranéenne sur l’économie bleue : M. Bouazghi à Naples

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, prendra part à la conférence ministérielle sur l’Initiative pour un développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale qui se tient aujourd’hui à Naples (Italie), a indiqué hier un communiqué du ministère. Cette conférence ministérielle informelle fait suite à la déclaration ministérielle sur l’économie bleue, approuvée par l’Union pour la Méditerranée en novembre 2015, précise la même source. Elle constitue le cadre de validation des modalités de gouvernance devant permettre la mise en œuvre de l’Initiative de développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale, à travers la mise en place d’un comité directeur qui sera présidé par l’Algérie et la France, note le communiqué. Les différentes réunions techniques tenues à ce jour ont permis d’aboutir à la définition de l’ensemble des éléments constitutifs de l’Initiative.

Le ministère de l’Agriculture affirme à ce propos qu’il appartient maintenant aux instances politiques d’approuver ce cadre pour permettre l’opérationnalisation de l’Initiative de développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale.

Cette initiative impliquera de manière prioritaire cinq pays partenaires, à savoir l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc au côté de cinq Etats membres de l’Union européenne (France, Italie, Portugal, Espagne et Malte). (APS)