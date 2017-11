Décès de Abdelkrim Slimani, membre du Conseil de la nation : M. Bensalah présente ses condoléances à la famille

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé hier un message de condoléances à la famille de Abdelkrim Slimani, membre du Conseil de la nation, décédé mardi, dans lequel il a salué les qualités morales et professionnelles du défunt.

«J’ai appris avec une grande tristesse la disparition du sénateur Abdelkrim Slimani, un militant et un parlementaire qui a servi son pays avec dévouement et abnégation», a écrit M. Bensalah dans son message de condoléances. «Je tiens, en cette circonstance douloureuse, à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde», a ajouté M. Bensalah. Originaire de la ville des Issers (wilaya de Boumerdès), le défunt, qui était membre du Conseil de la nation (RND), est décédé suite à un arrêt cardiaque. (APS)