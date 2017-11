Commentaire : Renforcer le rôle des PME

La promotion des petites et moyennes entreprises constitue l’un des axes prioritaires du programme du gouvernement portant mise en œuvre du nouveau modèle de croissance. Une démarche qui répond aux objectifs de soutien et de diversification de la production nationale et qui recommande impérativement une consolidation du rôle de la PME, pour lui permettre de s’intégrer dans cette nouvelle vision économique. Le PLF 2018, qui traduit cette orientation nouvelle en matière de « création d’entreprises et d’emplois, de valorisation des ressources nationales, de développement des territoires et d’intégration sectorielle », met l’accent sur le rôle des différents dispositifs d’accompagnement et d’assistance à la PME dans la phase à venir, en ce qui concerne la préservation de la pérennité de la petite entreprise. L’ANDPE, en tant que structure de base dans cette stratégie d’ensemble, sera appelée, ainsi, à s’accommoder d’un nouveau statut censé concourir à la mise en œuvre de la politique de l’Etat, en matière de développement de la PME, et lui permettre d’accomplir ses missions « avec la réactivité requise ». Dans le même sillage, le projet de loi de finances pour 2018 intervient au niveau de la garantie des crédits accordés à la PME. A ce titre, il est proposé que la prime de garantie, calculée sur l’encours du crédit en question, soit désormais prise en charge par les banques, « en l’intégrant, le cas échéant, dans leurs conditions de crédit ». La prise en charge, par les banques, de la prime de garantie de 0,5% sur l’encours des financements garantis « n’aura pas d’impact considérable sur les banques, contrairement aux entreprises qui supportent jusque-là le coût de la prestation avec impact direct sur le coût du crédit », sans omettre d’autres charges, note le législateur. Le crédit aux PME, faut-il le souligner, a de tout temps constitué un acte à risque pour les banques, d’où la réticence des établissements financiers face à la demande de financement exprimée par cette catégorie d’entreprises. En fait, les PME qui se plaignent déjà de contraintes en matière d’accès au financement n’ont cessé de revendiquer leur dispense de cette prime qu’elles jugent

« injuste », d’autant plus qu’elles sont déjà astreintes à d’autres garanties à la banque (hypothèque, nantissement, taux d’intérêt, commission…) générant des taxes et autres frais (honoraires de notaires, taxes d’enregistrement…). Aussi, cette démarche a requis la modification de l’article 15 du décret présidentiel portant statut de la CGCI. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement veillera à dynamiser davantage et à consolider la mise à niveau des petites et moyennes entreprises. Dans le même contexte, un effort particulier sera déployé par les pouvoirs publics en matière d’accompagnement des Start-up naissantes, ainsi que le développement des très petites entreprises (TPE), issues des dispositifs ANSEJ et CNAC, et qui se sont déjà affirmées sur le marché de la production de biens et de services.

D. Akila