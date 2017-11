Partenariat algéro-libyen, M. Ould Kaddour : « Sonatrach n’a pas quitté la Libye »

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé que l’entreprise n’a pas quitté la Libye où elle détient encore des activités. S’exprimant au terme d’une visite de travail mardi à Hassi-Messaoud (900 km au sud d’Alger), M. Ould Kaddour a indiqué que «Sonatrach n’a pas quitté la Libye, malgré les circonstances sécuritaires que connaît ce pays voisin».

«On a toujours un appareil de forage sur place et nous voulons continuer à être en Libye», a déclaré le PDG de Sonatrach lors d’un point de presse, en marge de sa visite de terrain. Le Groupe Sonatrach, qui dispose d’un portefeuille de plus d’une centaine de filiales exerçant à l’échelle nationale ainsi que dans différents pays, dont la Libye, s’engage à développer ses relations de partenariat, comme dans le cas de l’Organisation Ourhoud considéré comme un exemple d’une coopération réussie.

«Ce projet est extrêmement important et démontre le type de relation que l’on peut avoir avec un partenaire», a-t-il souligné, ajoutant que «la relation entre les partenaires est quelque chose d’essentielle pour nous».

«Chacun a un savoir-faire et si on peut marier les deux savoir-faire, de notre part et de la part du partenaire, nous pouvons aller de l’avant, raison pour laquelle nous sommes en train de revoir la loi des hydrocarbures qui permettra d’attirer plus d’investisseurs», a noté M. Ould Kaddour. «Nous travaillons aussi actuellement sur la stratégie, et d’ici le début de l’année prochaine, nous aurons une vision globale, notamment sur les prévisions de l’entreprise et ses objectifs», a-t-il déclaré. Créé par Sonatrach le 1er juillet 1997, en association avec différents partenaires étrangers (Anadarko, Cepsa et Pertamina), le champ d’Ourhoud, dont la production a atteint un milliard de barils, de 2002 à ce jour, s’étend sur une superficie de 254,54 km2 au niveau du bassin de Berkine (320 km au sud-est de Hassi-Messaoud), a-t-on fait savoir.