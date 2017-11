M. Guitouni à la réunion OPEP-non OPEP à Vienne : « l’Algérie respecterA l’accord »

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a réitéré, hier à Vienne, l’engagement de l’Algérie à soutenir l’accord de l’Opep, en faveur d’une stabilisation durable des marchés pétroliers. «L’Algérie tiendra à cet accord, et est, à ce titre, engagée à respecter ses engagements», a déclaré M. Guitouni, avant la tenue de la réunion ministérielle des pays Opep et non-Opep. Il a rappelé le rôle prépondérant qu’a joué l’Algérie, lors de la réunion de l’Opep en septembre 2016 à Alger, et ce dans le rapprochement des points de vue entre les pays de l’Opep, mais aussi les producteurs non-Opep.

Cette initiative est venue de l’Algérie et prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a-t-il souligné. A propos de la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep, le ministre a fait savoir qu’elle permettra d’examiner les conclusions des travaux des différents comités des pays de l’Opep. Cette réunion devra nous permettre de prendre des décisions relatives à l’accord de l’Opep et son extension qui pourrait intervenir jusqu’à la fin de l’année 2018, a indiqué M. Guitouni. Pour rappel, lors de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la Conférence ministérielle de l’Opep en septembre 2016, les pays membres de l’Opep avaient décidé d’ajuster leur production dans un intervalle de 32,5 à 33 mbj et de créer un Comité de haut niveau présidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord. Ces détails ont été définis dans une proposition algérienne adoptée lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence tenue en novembre 2016 à Vienne. En fin 2016, l’Opep et des pays non Opep avaient ainsi fini par entériner un accord prévoyant de réduire la production quotidienne de 1,8 million de barils par jour (mbj) sur une période de six mois à partir du 1er janvier, avec 1,2 mbj pour l’Opep et 600.000 bj pour les producteurs hors-Opep. Les 11 pays producteurs de pétrole non Opep concernés par cet accord sont l’Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, la Guinée équatoriale, le Kazakhstan, la Malaisie, le Mexique, Oman, la Russie, le Soudan et Sud Soudan. Mais pour réduire les stocks de pétrole à leur niveau moyen des cinq dernières années et souligner la détermination des producteurs à assurer la stabilité du marché, les deux parties avaient décidé en mai dernier de prolonger de neuf mois l’accord de réduction de la production en vigueur depuis janvier 2017.



Une bonne décision est de mise



L’Opep a fait récemment appel à des analystes pétroliers pour discuter des répercussions de la baisse qu'elle a consentie sur une éventuelle montée en puissance de l’offre non conventionnelle américaine. Mais ces experts ont exprimé des avis divergents sur l’ampleur de l’approvisionnement concurrentiel américain. La durée de prolongation de l’accord dépendra en partie des estimations de l’évolution de la production américaine et d’autres bruts concurrentiels. Selon les mêmes sources, les responsables de l’Opep s’inquiètent du fait que le marché et les cabinets de consulting n’aient pas jusqu’ici une estimation claire et exhaustive des quantités de pétrole de schiste américain qui risquent de remplacer l’offre de cette organisation pétrolière. La croissance du schiste américain pour 2018 devrait osciller entre 500.000 barils par jour et 1,7 mbj, ce qui complique les prévisions de l’Opep. Face à cette situation d’abondance de l’offre, les observateurs estiment que des réajustements sont nécessaires pour donner plus de consistance à l’accord de l’Opep-non Opep. C’est à ce titre que le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Suheil al-Mazrouei, a indiqué mercredi que l'Opep et ses partenaires cherchaient encore «la bonne décision pour les marchés».

M. al-Mazrouei a rencontré, hier matin à Vienne, ses homologues d'Arabie saoudite et du Koweit mais n'a pas souhaité commenter les discussions qu'il a pu avoir avec eux. «Nous avons besoin de nous réunir, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant», a-t-il insisté devant des journalistes, soulignant l'importance d'une réunion technique prévue plus tard dans la journée. Mais le ministre du Qatar ne s'est pas joint hier à ses voisins, ce pays étant toujours sous le coup d'un embargo des pays arabes du Golfe. Les ministres de certains pays participants à l'accord, dont deux des trois plus grands producteurs mondiaux, l'Arabie saoudite et la Russie, se sont réunis hier au siège de l'Opep pour donner une recommandation technique sur la suite de l'accord.



Stabiliser les marchés



M. Guitouni et son homologue saoudien, Khalid Al Falih ont appelé à maintenir les efforts pour assurer la stabilisation des marchés pétroliers sur le moyen et long terme, a indiqué un communiqué de ministère.

Ils ont évoqué l’évolution des marchés pétroliers qui, selon eux, sont en voie de stabilisation grâce aux efforts menés conjointement par les pays Opep et non Opep. Les deux ministres se sont montrés «satisfaits» des taux de conformité des pays Opep et non Opep signataires de la déclaration de coopération. M. Guitouni et son homologue saoudien ont aussi discuté des voies et moyens pour maintenir le dialogue entre tous les pays producteurs dans un cadre institutionnel afin de préserver l’équilibre du marché et assurer les investissements futurs dans l’industrie pétrolière et ceux au bénéfice, aussi bien des pays producteurs que des pays consommateurs, ajoute le communiqué.