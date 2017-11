Prix faramineux

Comme chaque année, El-Mouloud revient pour mettre du baume dans les cœurs de tous ; adultes et enfants qui vivent, à l’heure de cette fête très spéciale, aux yeux des Algériens qui tiennent à la célébrer, comme il se doit, quitte à se permettre des folies et même tomber dans l’excès et le gaspillage qui prennent, du coup, l’allure de fatalité à laquelle il faut succomber. L’hyperthymie et l’allégresse pour être à la hauteur de ce grand évènement cultuel, en effet, nous fait très souvent oublier la modération et la logique, sacrifiées sur l’autel d’une «boulimie» financière qui se retourne très souvent contre nous, les fêtards. Il n’y a certainement pas de mal à faire la tête d’être enthousiastes et emballés, mais il serait carrément incongru de consacrer des budgets astronomiques pour l’achat de pétards ou plutôt des «bombes», devenues malheureusement, pour beaucoup de familles, un must dont on ne peut se passer, en ce jour qui en dit long, à l’heure d’érosion criant d’un pouvoir d’achat, accentué par une crise économique qui se répercute aussi, sur les prix des viandes, des confiseries et autres produits, très demandés et indispensables pour que l’ambiance et la bonne humeur soient à leur comble. Il faut dire aussi, qu’au-delà de cet aspect pécuniaire, il existe le côté sécurité qu’on a tendance à négliger, pourtant ce détail est d’importance capitale et vaut même son pesant d’or, si l’on sait que des dizaines d’enfants et d’adolescents, victimes d’une fausse manipulation de produits pyrotechniques, atterrissent, en ce jour, aux services des urgences, dans un état grave. Certains, en effet, s’en sortent souvent avec des brûlures de troisième degré, des amputations de doigts ou encore un œil «crevé» et irrécupérable. Aujourd’hui, il est impératif de faire valoir la raison et la vigilance, pour que la fête ne soit pas gâchée et surtout éviter un accident dont le seul et unique responsable n’est autre que notre insouciance et notre témérité.

Samia D.