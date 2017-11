Gendarmerie nationale : Dispositif pour assurer la sécurité publique

«À l’occasion de la fête d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif, qui coïncide avec le 1er décembre 2017, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire englobant toutes les formations opérationnelles fixes et mobiles, notamment que cette occasion coïncide avec le week-end, qui connaît un grand mouvement de citoyens et un déplacement important des véhicules à l’intérieur et à l’extérieur des villes», a précisé la même source.

En parallèle du dispositif sécuritaire mis en place, de nombreuses mesures ont été prises et se résument à la lutte contre le trafic des pétards et d’articles pyrotechniques, pour préserver la santé publique et le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles, de jour comme de nuit, pour préserver la sécurité des citoyens et leurs biens, a ajouté la même source.

Il s'agit également de la multiplication des points de contrôle et la programmation des patrouilles au niveau des stations ferroviaires, terrestres et des taxis, la garantie de la fluidité de la circulation routière et de la surveillance des axes routiers (les entrées des villes et leurs périphéries) et la sécurisation des espaces ouverts au public qui se trouvent sur le territoire de compétence, a relevé le communiqué du MDN.

Il convient de souligner que le numéro vert (10-55) reste à la disposition des citoyens, en cas de demande d’assistance ou d’intervention, si nécessaire, en plus du site électronique https://ppgn.mdn.dz, dédié aux pré-plaintes adressées à la Gendarmerie nationale, a assuré le MDN. Par ailleurs, le site Tariki et son application portable fournissent tous les services pour faciliter les déplacements, à travers le réseau routier, a conclu la même source. (APS)

Le ministère de la Santé met en garde

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en garde, hier, contre les dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques et des pétards, à la veille de la célébration de la fête d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif, rappelant que ces pratiques peuvent provoquer la mort.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a donné une série de recommandations d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif qui sera célébré demain, rappelant les graves accidents qu'entraîne l'utilisation des produits pyrotechniques (pétards, fusées, feux d’artifice et autres). Les incendies, le bruit de la déflagration qui risque d'endommager l'ouïe de manière irréversible, outre le désagrément occasionné pour les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants, sont entre autres risques induits par l'utilisation de ces produits néfastes.

Ces jeux pyrotechniques peuvent, en outre, causer des blessures graves, souligne le communiqué qui précise qu'elle peuvent provoquer de graves brûlures au niveau des doigts, des bras et du visage, mais aussi la cécité, ajoute la même source qui rappelle par ailleurs que les personnes qui manipulent ces produits compromettent leur avenir et risquent de «ne plus pouvoir mener une vie normale». L'atteinte du globe oculaire provoque des «traumatismes avec des blessures sérieuses (érosion, ulcération, brûlures, éclatement du globe oculaire et autres), pouvant entraîner des complications et des séquelles graves et irréversibles», a indiqué la même source.

Les enfants et les adolescents sont «les plus touchés par ce type d'accidents et demeurent les plus vulnérables, sachant qu'ils ne mesurent pas l’ampleur du danger qui les guettent», souligne encore le communiqué qui met en avant l'importance pour les adultes de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. (APS)