El-Maoulid Ennabaoui Echarif : une belle tradition

Considéré comme une innovation ou «bidaâ», par la plupart des savants musulmans, qui précisent qu’il n'a jamais été célébré par les proches compagnons du Prophète (QSSSL), ou par les musulmans des premiers siècles, El-Maoulid Ennabaoui reste une grande fête religieuse, que les Algériens fêtent traditionnellement, avec beaucoup d’éclat.

Après avoir fêté l’Aïd-El-Fitr et Aïd-El-Adha, les Algériens, à l’instar de tous les musulmans du monde, accueillent, ce soir, la célébration de la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL), correspondant au 12 Rabie El-Awal de l’hégire. En effet, même s’il ne fait pas partie de ces deux principales fêtes musulmanes, l’anniversaire de la naissance de Sidna Mohammed (QSSSL) constitue une belle opportunité pour les musulmans, en Algérie et ailleurs, afin d’exprimer leur profond attachement à leur religion et à leur Prophète bien-aimé (QSSSL). Cette date est fixée à partir de calculs astronomiques émanant de l'instance officielle spécialisée. Pour commémorer ce jour, chaque région de l'Algérie décline ses propres traditions. El-Maoulid Ennabaoui ou «Mouloud» en dialecte algérien, qui signifie la fête qui célèbre la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL) pour les musulmans a lieu le douzième jour du troisième mois de l'année hégirienne. Les familles algériennes se réunissent pour un grand repas à la tombée de la nuit, les jeunes sortent s'amuser munis de feux d'artifice et de pétards. Cette fête est accueillie, comme chaque année, avec un grand enthousiasme dans les quatre coins du pays. Tout au long de son histoire, cette cérémonie des fêtes religieuses certifie son attachement à ses valeurs spirituelles et aussi son souci de préserver son identité islamique. La fête d’El-Maoulid Ennabaoui a toujours commencé par les bougies allumées ; les chants et le bendir résonnent dans les maisons, les enfants également mettent dans leurs mains du hénna et les délicieux plats décorent les tables des familles qui s’échangent les visites. Le jour de la célébration du Mouloud, les rues s'animent au fur et à mesure que le soleil décline. Les enfants s'amusent avec les pétards et les feux d'artifice. Les villes se trouvent totalement changées en cette nuit magique. Les maîtresses de maison allument des bougies dans la maison, certaines familles s'assemblent autour d'une table de thé, des jeunes filles préfèrent aller sur la terrasse de la maison pour papoter et chanter des chansons destinées à cet évènement. Le lendemain matin, les mères servent des makroudes et de la tamina avec le café. Il est très agréable que l'oumma islamique célèbre l'anniversaire de la naissance de son Prophète Mohammed. La majorité des familles algériennes procèdent, durant cette fête, à la circoncision de leurs enfants vêtus de costumes traditionnels avec le rituel de la cérémonie du henné aux parfums et des bougies.

Sihem Oubraham

Béchar

Pour le classement d’El-Maoulid de Béni-Abbès

Le classement au registre du patrimoine national immatériel de la fête traditionnelle d’El-Maoulid Ennabaoui (naissance du Prophète Mohammed QSSSL) de Béni-Abbès (Béchar) est nécessaire, pour la pérennisation de cette tradition religieuse et culturelle, à laquelle prennent part annuellement des milliers de fidèles de différentes régions du pays, estiment des associations locales. Sa classification au registre du patrimoine national culturel et religieux est un moyen de donner un nouvel élan à cette tradition dont l’organisation et le déroulement sont assurés par les habitants de Béni-Abbès, et profitera aussi à la promotion du secteur du tourisme dont elle constitue actuellement l’un des produits phares, expliqué-t-on. Cette fête, qui enregistre diverses festivités religieuses et culturelles depuis plus de 10 siècles, et qui sera célébrée cette année, le 1er décembre, comme à l’accoutumée à la place des Martyrs, connue localement sous l’appellation de Masria, est une preuve de l’attachement des habitants de la région de Béni-Abbès et d’autres localités du sud-ouest du pays à leur traditions religieuses et culturelles, en plus de la transmission de génération à génération de ce patrimoine religieux, a-t-on souligné. D’ores et déjà, les préparatifs pour le déroulement de cette fête ont été bouclés, avec la contribution des autorités locales, où un riche programme d’activités religieuses, culturelles, sociales et sportives marque cette tradition. Cette fête est traditionnellement clôturée par le rituel de la Fezaa, cérémonie durant laquelle des centaines de membres de troupes de baroud des différentes localités de cette wilaya déléguée (240 km au sud de Béchar) et celles de différentes localités du sud-ouest animent des spectacles de rue après la prière de l’Asr, en se donnant la réplique en danse et baroud, dont le plus spectaculaire est celui de la place des Martyrs, prévu demain 1er décembre. (APS)

Alger

Une fête familiale

Ou sont passées les troupes de Baba Salem qui déambulaient et animaient fréquemment les ruelles d’Alger à l'approche d’El-Maoulid Ennabaoui ? Ou encore le son de la derbouka qui résonnait dans toutes les maisons et ces chansons qui ont accompagné notre enfance et qu’on répétait, des jours durant, pour souhaiter la bienvenue à El-Maoulid Ennabaoui ? Ces chants nous ont tellement bercés, que nous les avons appris par cœur et les récitions avec fierté à l’approche du jour de la naissance du Prophète (QSSSL). La commémoration de l’événement a évolué, aujourd’hui, et les enfants célèbrent à leur manière cette fête religieuse. En Effet, les pétards, les bombes… ont remplacé ces chants évocateurs de notre Prophète (QSSSL). Si ce n’est les quelques efforts consentis par les mères de famille pour sauvegarder un tant soit peu les traditions propres a cette fête. Fort heureusement, on prépare encore un repas très spécial... des bougies partout... b’khour, encens, djaoui et ambar embaument nos maisons, plus tard thé avec des fruits secs et frais, dans une ambiance pleine de douceur. La plupart des familles algériennes procèdent durant la nuit d’El-Maoulid Ennabaoui à la circoncision de leurs enfants qui sont vêtus de costumes traditionnels pour la rituelle cérémonie du henné à la lumière des bougies. «El-Maoulid Ennabaoui est pour nous une occasion de célébrer l’envoyé d’Allah. Bien que nous prions sur le Prophète (QSSSL) tous les jours, le jour d’El-Maoulid Ennabaoui est une occasion spéciale pour nous d’exprimer notre affection et notre amour profond au plus noble des envoyés. C’est aussi une occasion en or d’intéresser les enfants à cet événement», nous dit Fadila, mère de famille habitant Blida. Les associations de bienfaisance organisent, en ce jour, des repas aux pauvres et aux nécessiteux, certains font la zakat pendant ce jour et l’offre aux nécessiteux. «C’est une occasion de replonger dans la vie du Prophète (QSSSL) et de ses compagnons, ce qui nous permet de mieux vivre nos épreuves au quotidien et d’en tirer les enseignements. L’intérêt ne réside donc pas dans la manière de célébrer cet événement, mais dans la concrétisation de la sagesse du Prophète par rapport à notre vie», nous dit cette grand-mère qui passe la soirée du Mouloud à raconter les réalisations de Mohammed (QSSSL) à ses petits-enfants. «Il est des questions qu’il est bon de se poser à cette occasion, pour faire un point, une introspection sur ce que l’on a pu réaliser, mis en application. Plus qu’un rappel, il nous faut réfléchir sur notre situation en tant que croyante, penser à notre état spirituel : ai-je évolué ? Que dois-je faire pour me rapprocher un peu plus de Dieu ? Quelles sont mes priorités ?

Autant d’interrogations qui doivent nous tirer vers le haut et permettre un vrai changement», dit cette autre mère de famille.

«Autrefois, dit-elle, on invitait nos voisines dans la cour de notre maison, pour entamer, dès les premières lueurs du jour, la préparation de mets les plus délicats en quantités abondantes, notamment ethrid et echekhchoukha. Une partie de ces plats était conservée, et l'autre était donnée en aumône. C'était souvent de larges gassaas [grands plats en bois pour six personnes] de chekhchoukha, chargées de viande et de légumes qui prenaient le chemin des mosquées ou qui étaient servies devant les entrées des maisons aux passants démunis. Dans l'après-midi, la maison était soigneusement nettoyée et parfumée d'encens et de musc, laissant le temps aux femmes de se parer de leurs plus beaux atours en prévision de la veillée d'El- Maoulid.» Les veillées se terminaient par des qaâdate autour des grands-mères qui relataient en brillantes oratrices les histoires fabuleuses de Sidna Mohammed. Beaucoup d’Algériens s'attachent toujours à fêter l'anniversaire de la naissance du Prophète de l'islam (QSSSL), selon des traditions solidement ancrées, même si le cérémonial de la célébration semble, aujourd'hui, bien différent de celui d'antan.

Farida Larbi

Oran

Convivialité



Au-delà de son aspect religieux et spirituel, la célébration d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif à Oran et dans tout l’Oranie a toujours été un évènement de joie et de fête pour les enfants, un moment de grande convivialité familiale et un rendez-vous culinaire. Chez les Oranais, on appelle cette fête «Sidna», qui signifie littéralement «notre maître», en référence à la naissance du prophète Mohammed (QSSSL) et qui intervient chaque année le douzième jour du mois lunaire Rabie El-Aoual. Chez les familles oranaises, la fête commence la veille d’El-Maoulid, alors que la préparation commence deux ou trois jours avant. En effet, les principaux plats et gâteaux traditionnels marquant cet évènement nécessitent des achats et une préparation de quelques jours, à l’exemple de «Recheta Rougag, Sellou, Tamina et Rfis», nos mères et grandes mères préparaient elle-même, les ingrédients de ces plats comme les feuilles de Rougag et les farces de Rfis. «Aujourd’hui, et à l’ère de la modernité, la majeure partie des familles les commandent chez les confectionneurs de gâteaux traditionnels deux ou trois jours, voire une semaine. Le prix du paquet de Rougag d’un kg qui se vend à 500 DA pendant la semaine qui précède la fête, peut atteindre 1.000 DA, la veille», dit Mme Khadija, une enseignante en retraite. Idem pour les gâteaux et les gourmandises. De plus en plus, les familles préfèrent les acheter préparés, à l’exception de Tamnia ou Taqenta, comme l’appellent les gens de l’Ouest, qui demeure la reine des plats associés depuis toujours à la fête de Sidna et qu’on prépare à la maison. C’est une vieille recette du patrimoine culinaire maghrébin servie essentiellement en Algérie et au Maroc ; il s’agit d’une pâte composée de semoule grillée, dorée, mais pas brune, de miel et de beurre fondu. «Il n’y a pas de Sidna sans Taqenta, tout comme les bougies et Rougag. Ils forment l’ambiance traditionnelle de cette fête», dit Nadia S., employée dans une société de téléphonie mobile. Ainsi, Sidna se veut un grand moment de convivialité et une occasion pour se réunir en famille autour d’une table commune et passer la soirée dans une ambiance traditionnelle par excellence. Comme partout en Algérie, et même dans la plupart des pays arabo-musulmans, ce sont les enfants qui attendent impatiemment cette fête. Autrefois, ils adoraient célébrer El-Maoulid à l’école vêtus en tenues traditionnelles en chantant des anachid «chants religieux» autour d’une collation aux gâteaux traditionnels. Sauf que depuis quelques années, l’ambiance a radicalement changé. Aujourd’hui, les enfants et les adolescents se livrent des combats parfois violents avec des pétards et autres produits pyrotechniques, plongeant ainsi nos quartiers et cités dans une ambiance de bruitages de guerre. Ceci, non seulement gâche la fête, mais aussi fait de nombreuses victimes. La célébration d’El-Maoulid Ennabaoui Echarif est avant tout un évènement à caractère religieux et un grand moment de spiritualité et de piété. Dans la Zaouia El-Belgaïdia, à Sidi Maârouf, à Oran, il s’étend sur un mois, conformément à la Tariqa El- Belgaïdia. Cette fête, qui intervient chaque année, le douzième jour du mois lunaire Rabie El-Aoual, est surtout marquée par l’organisation des dourous et le récital du chant religieux, des conférences sur la Sira El-Nabaouiya (la conduite morale du Prophète Mohammed (QSSSL). La zaouïa El-Belgaïdia El-Habria et ses différentes sections à l’intérieur et à l’extérieur du pays célèbrent ce mois, depuis des années. La zaouïa se remplit de fidèles qui déclament des medihs qui glorifient le Prophète (Qsssl) et récitent le saint Coran. Mais ce qui marque le plus les veillées de cette fête religieuse est, sans doute, le déclame des qasids ( poèmes), du Cheikh El-Imam El-Bosyri, notamment El-Hamazyia et El-Borda. Le but à travers ce mode de célébration est inspiré de l’un des hadiths de notre Prophète (QSSSL) qui a dit : «Apprenez à vos enfants l’amour de leur Prophète, de sa famille et le récit du Coran», explique le Dr Maâzouz, le chargé de communication auprès de la zaouïa El-Belkaïdia. Cela veut dire, dit-t-il, que «les jeunes ou les adolescents qui reçoivent une éducation basée sur l’amour du Prophète vont découvrir les valeurs morales qu’il incarnait, sa générosité, sa fidélité».

Amel Saher

Tizi Ouzou

Foi et ferveur

Tizi Ouzou célèbre, dans une parfaite ferveur religieuse, la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL), à travers l’organisation de plusieurs rituels religieux jalousement préservés par la population depuis des lustres.

En sus d’un copieux repas pour la soirée, les citoyens procèdent en cette occasion religieuse à la circoncision des enfants, l’allumage des bougies dans les balcons ou à l’intérieur de chaque pièces des maisons et de tant d’autres pratiques religieuses héritées des anciens. Cette date est aussi célébrée par l’application d’un mélange fait à base de henné, la plante du paradis dans l’islam, sur les mains des jeunes et moins jeunes, pour avoir la baraka du Prophète que le Salut du Dieu Soit sur Lui et des visites aux morts au niveau des cimetières, pour implorer Dieu Tout-Puissant de leur pardonner. Des cérémonies religieuses et des waâdas sont également organisées à travers les différentes zaouïas de la région, durant lesquelles les fidèles prient et psalmodient des versets du saint Coran et entonnent des chants religieux à la gloire du Prophète (QSSSL) et ses premiers compagnons. Des repas copieux, couscous avec de la viande offerte par les bienfaiteurs sont également distribués à tous les visiteurs de ces lieux de culte et d’enseignement religieux qui sont très nombreux dans la wilaya de Tizi Ouzou. El-Maoulid Ennabaoui Echarif est célébré dans la ferveur religieuse et dans la communion, à l’instar des autres fêtes religieuses, à savoir El-Aïd-El-Adha, l’Aïd-El-Fitr et Achoura, à travers toutes les localités et villages de la wilaya de Tizi Ouzou, où les rituels légués par les anciens sont convoqués et pratiqués dans une parfaite ambiance religieuse. En plus de ces traditions, la célébration de la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL) est marquée, ces derniers temps, par le tintamarre d’explosions de produits pyrotechniques, comme les pétards qu’on fait exploser à chaque coin de rue, en dépit des dangers que cela représenteraient pour l’intégrité physique des enfants. L’interdiction de ces produits et les campagnes de sensibilisations à leurs dangers sur la santé des utilisateurs n’ont pas pu arrêter leur commercialisation dans les coins, et dissuader les enfants et leurs parents de les procurer et de les exploser pour fêter cette date très chère à tous les musulmans de la planète.

Bel. Adrar

Médéa

Saisie de 112.000 produits pyrotechniques

Une importante quantité de produits pyrotechniques, estimée à près de 112.000 unités, a été saisie récemment par la gendarmerie de Médéa, lors d’opération de contrôle routinier de véhicules transitant par la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès du groupement de gendarmerie. La plus grosse prise a été effectuée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Beni-Slimane, à 70 km à l’est de Médéa, où pas moins de 84.936 pétards et autres produits pyrotechniques ont été saisis, dans le cadre de la lutte contre l’acquisition de produits interdits à l’importation et à la vente, a-t-on signalé.

Deux autres saisies ont été également opérées par ce même corps de sécurité, au niveau d’un point de contrôle de la route nationale N 18, desservant la localité de Guelb El-Kebir, à 81 km à l’est du chef-lieu de wilaya, et à l’entrée de la commune d’El-Hamdania, route nationale no 1, où une quantité respective de 31.952 et 28.020 unités pyrotechniques at été saisie sur place, a précisé la même source. (APS)

Mascara

Sensibilisation contre la vente des pétards

Dans le cadre des mesures de sécurité visant à la préservation de la sécurité et de la sérénité publiques, et à l’occasion de la fête d’El-Maoulid Ennabaoui, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont intensifié leurs campagnes de sécurité à travers tout le territoire de compétence, contre le commerce des produits pyrotechniques, qui s’accroît dans de telles occasions religieuses, et qui constituent souvent un risque sur la santé des individus, particulièrement les enfants, étant la catégorie la plus concernée. En effet, les services de la sûreté de wilaya ont pris des mesures rigoureuses en vue de lutter contre ce phénomène, à travers l’intensification des contrôles des commerces et kiosques, ainsi que le renforcement des patrouilles pédestres à travers les rues, pour mettre fin à ces activités prohibées, ainsi que les contrôles de véhicules à travers les points de contrôles dressés au niveau de tout le territoire de compétence. Durant la période s’étalant du 20 au 26/11/2017, les services de police de Mascara ont saisi plus de 248.000 unités de produits pyrotechniques divers exposés à la vente sur la voie publique, et ainsi 9 personnes ont fait l’objet de procédures judiciaires. Parmi les produits saisis, on compte 235.718 unités dans la ville de Mascara, 11.386 à Sig et 1.279 à Zahana. Les services de la sûreté de wilaya de Mascara lancent un appel aux parents à l’effet de sensibiliser leurs enfants au danger de l’acquisition et l’usage de ces produits néfastes sur leur intégrité physique, en veillant à changer le concept de la célébration de cet évènement, à travers des activités éducatives et de loisirs ciblées. La police incite aussi les citoyens à s’éloigner de tous les aspects de commerce de produits prohibés en vue de préserver la sécurité publique.

A. Ghomchi