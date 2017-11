Journées nationales du court métrage : 29 œuvres en compétition à Bechar

Un total de 29 films courts métrages, réalisés et produits par des cinéastes amateurs de 22 wilayas du pays, seront en compétition aux 4es journées nationales du court métrage prévues du 29 novembre au 2 décembre prochain à la maison de la culture Kadi-Mohamed à Bechar, a-t-on appris auprès de la direction de cette structure.

Cette manifestation, qui se veut être un espace de promotion des activités cinématographiques des jeunes talents et aussi un lieu de promotion de leurs œuvres artistiques, verra en plus des séances de projection organisées à l’intention des cinéphiles et du jury, le déroulement de plusieurs ateliers de formation dédiés à la photo, le montage de films, l’écriture de scénarios et autres techniques cinématographiques en général, a-t-on précisé.

Les œuvres en compétition, qui abordent différents thèmes et préoccupations, ont été choisis après une présélection effectuée par un comité d’organisation parmi 45 courts métrages adressés à cette manifestation par de jeunes cinéastes amateurs de différentes régions du pays, a-t-on signalé.

Cependant, plusieurs cinéphiles locaux ont jugé « inconfortable » techniquement la projection des œuvres choisies dans la salle de conférences de la maison de la culture précitée, qui est l’organisatrice de ces journées, en lieu et place de la salle de la cinémathèque nationale, qui dispose d’équipements modernes nécessaires à une telle manifestation du 7e art.

Cette dernière salle de 660 places, dont 250 en plein-air, a nécessité un investissement de plus de 55 millions de DA dégagé par le ministère de la Culture, dans le cadre d’une vaste opération de rénovation et de modernisation de salles similaires à travers le pays.

En plus de la rénovation de l’ensemble des structures d'accueil et de la salle de projection qui a été équipée en fauteuils ignifuges, il a été procédé également à la modernisation des équipements de projection (son et acoustique), ainsi qu'à l’installation d’un système de climatisation, dans un but d’amélioration de ses prestations artistiques, selon les services de la Culture. (APS)