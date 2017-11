Le Coin du copiste : distribution quand tu nous tiens

L’activité cinématographique algérienne est presqu’à l’arrêt. Depuis la dissolution des entreprises publiques de cinéma, rien ne va plus. L’Etat était à la fois le producteur, le distributeur et l’exploitant avec la gestion des salles de cinéma par les APC. Et puis tout s’est écroulé avec la chute vertigineuse du prix du pétrole. Les cinéastes salariés étaient priés de prendre deux années de salaires et de se constituer en coopératives. Paradoxalement, il y a eu des productions et de qualité s’il vous plaît, sauf qu’il fallait montrer ces films au public et le problème des salles de cinéma se posait déjà avec acuité. A l’époque heureusement, le réseau de la cinémathèque faisait de la résistance et le public a rencontré les nouveaux films, tels que Le Clandestin de Benamar Bekhti, Macho de Belkacem Hadjadj et La Montagne de Baya de Azzeddine Meddour. Le terrorisme et la menace des islamistes ont bouclé la sale besogne de destruction de tous les lieux artistiques avec la fermeture des salles de spectacle. L’Algérien a perdu le réflexe de la sortie cinéma. Le retour à une vie normale annonce l’amorce d’une reprise des activités cinématographiques dans son segment production. Des films sont produits et certains ont même décroché des prix dans des festivals de cinéma à l’étranger. En Algérie, après l’avant-première, le film est mis dans les tiroirs faute de distribution et par manque de salles fonctionnelles. Depuis, c’est la même chanson, des films voient le jour et sont montrés à la presse et aux professionnels et puis... c’est tout. Des sommes colossales sont investies pour rien, pour que personne ne puisse voir les films. Le ministère de tutelle a pensé régler le problème de la distribution en instituant un budget pour chaque film algérien distribué dans les salles. Peine perdu car pour que l’activité cinématographique soit pérenne, il faut que les trois segments, à savoir la production, la distribution et l’exploitation fonctionnent en même temps. Ce qui n’est toujours pas le cas. En Attendant les hirondelles de Karim Moussaoui et Nous n’étions pas des héros de Nasreddine Guenifi pour ne parler que de ces deux dernières productions, ne sont toujours pas à l’affiche dans les salles. Et c’est préjudiciable pour l’activité cinématographique dans notre pays. La chose ne peut pas rester en l’état, pour preuve, le cinéma ne génère pas de recette et les nouveaux projets filmiques ayant reçu l’agrément de la commission de lecture n’ont pas encore reçu de financement.

Abdelkrim Tazaroute