4e Festival maghrébin du film documentaire et scientifique de Médnine : L'aigle du désert de Khaled Channa primé en Tunisie

Le documentaire L'aigle du désert du réalisateur algérien, Khaled Channa, a décroché le deuxième prix au 4e Festival maghrébin du film documentaire et scientifique de Médnine (sud de la Tunisie) organisé récemment, annonce la presse locale. L'aigle du désert a reçu le "Khelal d'argent" lors d'une compétition qui a vu la participation de six œuvres cinématographiques de différents pays maghrébins dont le film marocain Bouchra, premier prix du festival.

Le documentaire de Khaled Channa aborde en 36mn le parcours militant du martyr Makhlouf Makhloufi Ben Kacim de la région de Biskra. Créé en 2014 par une association culturelle locale, le festival maghrébin du film documentaire et scientifique de Médnine vise à promouvoir la production cinématographique et audiovisuelle maghrébine et à faire connaître les travaux de jeunes cinéastes de la région. (APS)