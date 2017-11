Karaté Do : Démarches pour lever la suspension

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué, mardi à Mila, que des démarches étaient en cours actuellement pour lever la suspension de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK) infligée par la Fédération mondiale de la discipline (WKF). En visite de travail dans cette wilaya, M. Ould Ali a qualifié cette sanction «d’injuste», soutenant que des «efforts intenses» étaient en cours pour résoudre ce problème. Il a également fait savoir qu'une assemblée générale extraordinaire de la FAK était prévue prochainement afin de désigner un bureau chargé de gérer le championnat national de karaté et permettre aux éléments de l’équipe nationale de participer aux compétitions. Pour rappel, l'instance mondiale de karaté a décidé de suspendre la Fédération algérienne, actuellement gérée par Aboubaker Mekhfi à la tête d'un directoire, après avoir demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de «faciliter» l'organisation d'une assemblée élective et de trouver dans «un délai de 45 jours» une solution aux «dysfonctionnements» que vit la FAK depuis plusieurs mois. Aboubaker Mekhfi avait été désigné fin mai par le MJS à la tête d'un directoire pour gérer les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective, une décision considérée «en contradiction» avec les textes et règlements de la Fédération mondiale de karaté et de la charte olympique. Ce même responsable a été suspendu au mois de juillet dernier de toutes les activités et représentations au sein de l'Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK), pour une durée de deux ans, pour "diffamation et déclarations calomnieuses», tenues à l'issue des Championnats d'Afrique 2017 de karaté, organisés du 29 mai au 4 juin à Yaoundé (Cameroun). Le MJS a décidé par la suite d'installer une cellule de crise chargée d'examiner l'ensemble des tenants et aboutissants suite à la suspension infligée à la Fédération algérienne de karaté-do.