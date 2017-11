Equitation-concours national (saut d’obstacles) : du 30 novembre au 2 décembre à Annaba

Le concours national du trophée fédéral de saut d'obstacles aura lieu du 30 novembre au 2 décembre au Centre équestre d’Aïn Achir à Annaba, a appris l'APS auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cette compétition équestre, organisée par le club «Nadi Forsane Annaba» en collaboration avec la FEA, verra la participation de 70 couple cavaliers et chevaux cadets, juniors et seniors titulaires du 1er et 2e degré minimum, issus de différents clubs équestres du pays. Huit épreuves sont au menu de ces joutes sportives de trois jours, dont deux inscrites au programme du trophée fédéral destiné aux cavaliers et cavalières qui n'ont pas participé au championnat national 2017. La première journée prévoit deux épreuves au barème «A» avec barrage en deux phases à temps différé destinées aux cavaliers et cavalières âgés de 12 ans et plus titulaires de 1er degré et chevaux 5 ans et plus de sur des obstacles de 1,10 à 1,20 mètres. La seconde journée sera réservée à deux épreuves pour cavaliers âgés de 10 ans et plus et chevaux 4 ans et plus brame A sans barrage sur des obstacles 1 mètre suivie de l’épreuve du premier tour du trophée fédéral qui sera disputé en «small» en deux phases à temps différé. Ce rendez-vous équestre sera clôturé samedi avec le déroulement de la finale du trophée fédéral cavaliers 15 ans et plus titulaires de 1er et 2e degré, enfourchant des chevaux âgés de 6 ans et plus sur des obstacles de 1,20 mètre. Le vainqueur du trophée fédéral sera celui qui totalisera le moins de pénalités et de temps dans l’ensemble des parcours. Ce concours, créé en 1998, qui vient clôturer la saison sportive, constitue un tremplin pour les cavaliers qui n’ont pas participé au championnat national. Le président de jury est Youcef Khardjadji, assisté de trois juges, à savoir Malik Hannachi, Anis Belhout et Rabah Bouacha.