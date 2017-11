M. Ould Ali à Mila : inauguration de nouvelles infrastructures

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a inauguré, mardi, à Mila, huit infrastructures spotives et de jeunes dont la réalisation a mobilisé un investissement public de 87,5 milliards DA.

Le ministre a ainsi inauguré une salle des sports aquatiques au village Annouch Ali dans la commune de Grarem Gouga sur les berges de Béni Haroun, un complexe des loisirs scientifiques à Mila et une maison de jeunes au village Azzab Lotfi dans la commune d’Ain Tine. A Chelghoum Laïd, le ministre a inauguré une salle omnisports (1.000 places), deux autres salles omnisports (500 places) à Tadjenanet et Telaghema, une piscine semi-olympique à Tadjenanet et une auberge de jeunes à Telaghema. Mila compte 11 salles omnisports, 31 stades communaux, 11 stades de proximité et plusieurs maisons de jeunes. Le ministre a inspecté en outre les chantiers d’une auberge de jeunes à Grarem Gouga dont les travaux sont à 45% exécutés et d’une piscine semi-olympique à Tadjenanet. Il a salué à l’occasion la dynamique du secteur qui a bénéficié depuis 1999 de l’inscription de 165 opérations pour 8,7 milliards DA. Il a également exprimé la disposition de son département à soutenir le secteur et le mouvement associatif et sportif local. Au stade Lahoui Smaïl de Tadjenanet, le ministre a rencontré les dirigeants et joueurs du DRB Tadjenanet qui évolué en championnat de football de la ligue professionnelle 1 Mobilis. Ce stade a bénéficié dernièrement de la réalisation de projecteurs pour un important montant financier.