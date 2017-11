Dans la lucarne : un air de fête

On l’avait longtemps attendu presque comme le mois du Ramadhan «leïlet echek». On a fait languir tout le monde plus d’un mois. L’attente fut, le moins que l’on puisse dire, très longue. Un derby reporté à quatre reprises. La cinquième fut la bonne, puisque ce fameux derby, MCA-USMA, tant désiré par tous, même dans les contrées et villes les plus reculées, a eu finalement lieu ce mardi 28 novembre 2017. Il a été abrité par le mythique stade du 5-Juillet qui était plein comme un « œuf », même si les places, 500DA, étaient fichtrement chères pour le commun des mortels. Les jeunes présents à cette fête du football national ont quelque peu « critiqué » le prix des places, mais ils n’avaient pas l’embarras du choix. Leur amour pour les deux protagonistes ne pouvait en être autrement. C'est-à-dire qu’ils sont devenus « accrocs » à ce genre de derby en dépit des difficultés qui peuvent y surgir en cours de route. Il y a lieu de relever qu’ils étaient plus de 50.000 âmes à avoir braver tous les dangers pour faire partie des animateurs de la fête, de la vivre de visu comme s’il s’agissait d’un objet très cher qu’on ne veut pas rater pour tout «l’or du monde». Beaucoup de personnalités l’avait suivi, des TV étrangères, Bein Sport et autres. Cette joute, faut-il le répéter, valait vraiment la « chandelle » tellement le spectacle, une fois n’est pas coutume, avait changé de camp. Il se passait plus dans les gradins que sur le terrain. C’est vrai qu’entre le MCA et l’USMA, il y a une longue histoire d’amour avec des hauts et des bas. Le MCA avait assuré jusque-là la suprématie comme l’avait annoncé le «tifo» des supporters dans les tribunes supérieures. Les autres, c'est-à-dire les usmistes, avaient préféré mettre l’action sur le corsaire, puisque Alger était réputée par sa force maritime conquérante en méditerranée. L’histoire, d’une certaine façon, était étalée au grand jour à la face des présents, mais aussi ceux qui ont suivi ce show à l’algérienne devant leur téléviseur sur un fauteuil « douillet ». Globalement, la satisfaction a été omniprésente. Même l’ambassadeur des Etats-unis d’Amérique, qui n’a pas voulu manquer de vivre de plus prés ce derby algérien, était aussi ravi par de telles scènes de joie, d’allégresse faisant oublier, par moments, le match en lui-même. Pour vous dire que les jeunes algérois, supporters des deux équipes, avaient réussi, avec brio, à tenir leurs engagements en relevant merveilleusement bien le défi. Pour ainsi dire, qu’ils ont été à la hauteur des attentes des uns et des autres. Sur le plan international, par réseaux sociaux interposés, on peut dire que la critique a été largement favorable à ces jeunes qui ont étonné tout le monde par leur ingéniosité.

De plus, le slogan « khaoua, khaoua » a été respecté à la lettre, même si c’est l’USMA qui l’avait emporté sur deux erreurs d’arbitrage. Les mouloudéens aussi ont leur part de responsabilité en perdant, au fil du match, leurs vigilance. Ils auraient du éviter de subir le jeu en usant, comme leur adversaire de « contres ». Ce qu’il faudra retenir, au delà-du résultat, c’est cet esprit de fair-play qui avait prédominé dans cette rencontre. Il y eut, certes, un match « musclé, mais cela restait dans les règles de l’art. Il faut admettre que lorsqu’on joue sur un terrain en gazon naturel et surtout spacieux en ayant une grande capacité d’accueil, tout se passe comme sur des roulettes. On aimerait qu’un tel spectacle ne se termine pas, eu égard à sa beauté et aux fresques proposées. Sacrés jeunes !

Hamid Gharbi