Demain, JSK-CSC et JSSaoura-USMH : l’indécision planera

La 13e journée de Ligue1 sera marquée d’une manière générale par des empoignades assez serrées les unes que les autres.

Il est vrai que le « gros » des matches aura lieu samedi avec des joutes assez équilibrées. Ceci dit, le leader constantinois, le CSC, aura fort à faire demain, vendredi, à partir de 16h, lorsqu’il se déplacera au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, pour y affronter une équipe de la JSK capable du meilleur comme du pire. Il faut souligner, cependant, que l’équipe n’a pas perdu depuis trois journées déjà. Toutefois, il faut dire que son attaque ne marque pas beaucoup de buts.

D’où le fait que les dirigeants avaient demandé à Ekedi, l’avant-centre, de revoir son salaire à la baisse. Ce dernier n’a pas accepté cette idée. Il veut qu’on passe d’abord par son manager qui gère ses affaires et sa carrière.

Ceci dit, les canaris d’Aït-Djoudi, l’entraîneur du club, vont essayer de renouer avec la gagne qui les fuit depuis assez longtemps. Ils savent, cependant, que ce ne sera pas facile devant ce leader constantinois qui restait sur une superbe victoire, à l’extérieur, au stade de Bologhine, devant l’USMA (2 à 1).

Cette équipe constantinoise d’Amrani et aussi du manager Arama ne craint rien en ce moment. Elle l’a montré, même s’il lui arrive d’avoir des « pannes sèches ».

Pour le moment, le représentant du vieux rocher caracole en tête avec une copieuse avance avec de 03 points sur l’étonnante formation du sud algérien, la JSSaoura. Les constantinois ont intérêt à ne pas céder, à Tizi-Ouzou, devant la JSK. Ce sera, tout compte fait, très serré !

Au stade du 20-Août 55 de Béchar, l’équipe locale, vêtue de vert et jaune, aura fort à faire devant une autre formation qui porte le jaune, l’USMH.

Il est évident que cette formation, drivée par Fouad Bouali, n’a pas perdu depuis le début de saison, à domicile. Ce n’est pas maintenant qu’elle va commencer à le faire. D’où les difficultés qui attendent «Essafra» à Béchar. D’ailleurs, il faut dire que les harrachis n’ont pas gagné dans ce stade depuis l’accession de cette équipe de la JSSaoura en Ligue1. Toutefois, il faut dire qu’il y a un début à tout et l’USMH qui possède un bon groupe peut créer la surprise, surtout qu’elle est réputée de bien jouer hors des ses bases. Il est attendu à ce que les Djallit, Bourdim, Zaidi et les autres nous donnent un aperçu sur leur immense talent.

On espère la même chose des jaune et noir qui bénéficient de la reconnaissance de tous en étant une très bonne équipe «joueuse» et surtout combative. Elle est seulement «victime» de la malchance et aussi de l’inefficacité devant les buts adverses. Que la sportive soit prédominante dans tous les stades !

H. G.



Programme Demain

A Tizi-Ouzou (stade du 1er- Novembre) (16h) : JSK-CSC

A Béchar (stade du 20-Août 55) : JSSaoura-USMH