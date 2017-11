RASD - Mauritanie : Contrer le terrorisme

Le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, a réaffirmé la détermination constante de son pays «à renforcer et à développer les relations avec la Mauritanie, et à intensifier l'action commune pour garantir la paix et la sécurité et faire face aux dangers du terrorisme, de la drogue et du crime organisé, sous toutes ses formes, qui menacent la sécurité dans la région». Dans un message de félicitations adressé à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie (28 novembre 1960), le Président Ghali a exprimé «la volonté sincère et la détermination constante de son pays à œuvrer au renforcement et au développement des relations ainsi qu'à la consécration des traditions du dialogue, de la concertation, de la coopération, de la coordination et de l'action commune pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité et faire face aux dangers qui guettent notre région, en raison du trafic de drogue et sa relation étroite avec les groupes criminels organisés et les groupes terroristes». (APS)