M. Ouyahia représente le Président Bouteflika au sommet UA - UE à Abidjan : Promouvoir des solutions politiques

A ce propos, M. Abdelkader Messahel a pris part hier à Abidjan, aux travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE). Cette réunion ministérielle, tenue en préparation du sommet en question, a porté sur l’examen des documents devant sanctionner le sommet. Il s’agit d’examiner le projet de Déclaration politique ainsi que le document portant projets prioritaires communs pour les cinq années à venir. Cette réunion, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères de tous les Etats membres de l’UA et de l’UE, a été coprésidée par M. Mamady Touré, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, président en exercice du Conseil exécutif de l’Union africaine et Mme Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Cinquième du genre, le sommet UA-UE, qui s’ouvrira à partir de demain jeudi, aura pour thème «L’investissement dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable». Il sera le premier sommet organisé sous le format «Union Africaine-Union Européenne», conformément à la décision des chefs d’Etat de l’UA, de juillet 2017, avec la participation des 55 Etats membres de l’UA et les 28 Etats membres de l’UE.

Algérie - Allemagne : Début des entretiens



M. Messahel s’est entretenu à Abidjan, avec son homologue allemand M. Sigmar Gabriel, en marge de sa participation à la réunion ministérielle du sommet Union africaine-Union européenne. L’entretien qui s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent entretenu par les deux pays, a porté sur les relations bilatérales et les prochaines échéances de la coopération bilatérale.

Les deux ministres ont renouvelé à cette occasion leur engagement à mettre à profit le cadre institutionnel de coopération entre les deux pays pour le renforcement et la diversification des échanges économiques.

Les deux ministres ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur l’évolution de la situation dans la région, en particulier au Mali et en Libye et ont mis l’accent sur l’impératif du renforcement de la coopération entre l’UA et l’UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

----------------------///////////////////////

Nouvelle orientation au partenariat économique

Le 5e Sommet Union africaine-Union européenne, devrait impulser un nouvel élan au partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe avec pour thème principal «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable». Plateforme de dialogue et de partenariat entre les pays africains et européens, ce sommet, le troisième du genre à se tenir sur le continent africain et le premier en Afrique subsaharienne, devrait être une occasion décisive pour renforcer les liens économiques et politiques entre les deux continents.

L’investissement et le commerce, le développement des compétences et la création d'emplois seront les principaux thèmes à examiner par les dirigeants des pays des deux parties, l’objectif étant d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route et la réalisation des objectifs économiques communément fixés.

Cette coopération économique vise l'amélioration de la gouvernance économique et du climat d'investissement en Afrique, pour laquelle l’Europe s’est engagée à aider les pays du continent à améliorer leurs capacités de production, progresser sur l'échelle de la valeur ajoutée et à devenir moins dépendants des matières premières. Ce qui, à long terme, est le meilleur moyen pour les pays africains d'éviter la détérioration des termes de l'échange et de participer à l'économie mondiale et d'en tirer profit. Actuellement, l’UE et ses Etats membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l’Afrique, reçoivent 41% des exportations africaines et fournissent 33% des importations du continent africain, transfèrent 36% des fonds expédiés aux pays par la diaspora et participent à hauteur de 50% à l’aide publique au développement versée chaque année au continent. En 2016, 21 milliards d'euros d'aide au développement ont été versés à l'Afrique par l'UE et ses Etats membres, 32 milliards d'euros ont été investis en Afrique en 2015 par des entreprises de l'UE, ce qui représente près d'un tiers de l'ensemble des investissements étrangers directs en Afrique.



Donner un nouveau dynamisme au partenariat UA - UE



Dans l'objectif de stimuler les investissements qui favorisent le développement en Afrique, un 6e Forum des affaires UA-UE s’est tenu lundi dernier à Abidjan en préparation de ce Sommet. Les débats menés ont porté tout particulièrement sur les jeunes entrepreneurs et les femmes chefs d'entreprises.

Ce Forum, qui a rassemblé des acteurs économiques africains et européens, représentant des multinationales, des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des confédérations, des start-up, des bailleurs de fonds privés et publics, ainsi que des institutions multilatérales et régionales, a discuté des opportunités pratiques de collaboration et d'amélioration du climat d'affaires et des investissements.

Dans une déclaration récente, la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a fait part de la volonté de l’UE de donner un «nouvel élan» à son partenariat stratégique avec l’Afrique en dépassant son rôle de principal bailleur de fonds pour coopérer davantage sur l’économie, le climat, la sécurité et l’immigration. «Le 5e Sommet UA-UE sera centré sur la façon d'offrir les opportunités aux jeunes en Europe et en Afrique.

C’est le meilleur moyen de gérer les migrations, mais aussi pour prévenir la radicalisation», a-t-elle insisté lorsqu'elle avait reçu le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. (APS)

-----------------//////////////////

L’Algérie octroie une nouvelle aide humanitaire à la Libye



L'Algérie a décidé d'octroyer une nouvelle aide humanitaire à la Libye, destinée aux populations frontalières, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

«Fidèle à sa tradition de solidarité, l'Algérie a décidé d'octroyer une nouvelle aide humanitaire à la Libye», a précisé le communiqué du MAE.

«Cette nouvelle aide, destinée aux populations frontalières, intervient dans le prolongement de l'action solidaire constante de l'Algérie envers la Libye pour aider ces populations à répondre à certains besoins urgents», a ajouté la même source. (APS)

--------------/////////////////////

Le président de la RASD participe au sommet



Le président de la République arabe démocratique sahraouie (RASD), secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, prendra part, aux travaux du 5e sommet Union africaine (UA) -Union européenne (UE), un message clair de l’appartenance de la RASD à l’UA en tant que membre fondateur et une preuve qu’elle constitue une réalité continentale et mondiale. Arrivé hier à Abidjan, à la tête d’une importante délégation sahraouie, le président Ghali a été reçu, à l’aéroport d’Abidjan, par le ministre ivoirien de la Fonction publique, Said Feva, et le ministre du Tourisme, Touré Mamada. La participation de la RASD à ce sommet confirme la position unifiée de l’UA sur la nécessité de mettre fin à l’occupation des territoires du Sahara occidental par le Maroc. Le président sahraoui, qui participe aux côtés de ses pères africains et européens à ce grand évènement international, est accompagné des membres du Secrétariat national du Front Polisario, dont le Coordinateur sahraoui avec la MINURSO Mhamed Khadad, le ministre délégué chargé de l’Europe, Mhamed Sidati, et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. C’est la première fois que le Front Polisario participe au sommet UA-UE. Les quatre éditions précédentes avaient été organisées dans le cadre Afrique-UE. Le président sahraoui avait, rappelle-t-on, reçu, le 31 octobre dernier, une invitation officielle de la part du Bureau du Président de l’UA, à l’instar de tous les pays membres, mettant fin à un bras de fer opposant le Front Polisario et le Maroc qui a tenté, en vain, d’empêcher la participation de la RASD à cette réunion importante qui se tient dans la capitale ivoirienne, mais le comité exécutif de l’UA avait sommé la Côte d’Ivoire d’adresser des invitations à tous les États membres de l’organisation, faute de quoi le sommet serait transféré à Addis-Abeba. La Côte d’Ivoire a invité aussi tous les États membres de l’UA, sans exclusion, à participer au sommet, et ce, conformément à la décision du Conseil exécutif de l’UA, prise lors de la session extraordinaire en octobre 2017 à Addis-Abeba. Plusieurs délégués de pays africains ont considéré la participation de la RASD à ce sommet comme une «cinglante défaite pour le Maroc» qui avait vainement manœuvré pour exclure de ce sommet la RASD, membre fondateur de l’Union africaine et avec lequel le Maroc a accepté de siéger en adhérant à l’instance panafricaine et en procédant à la ratification de son Acte constitutif sans conditions et sans réserve. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, membre de la délégation sahraouie à ce sommet, s’est félicité, dans une déclaration à la presse, de la participation de la RASD, qui sera, a-t-il affirmé, «une réussite sur tous les plans», ajoutant qu’»à travers sa participation à des fora internationaux, la RASD se dirige inéluctablement vers son indépendance et la concrétisation des aspirations de son peuple». Il a ajouté que la participation de la RASD au sommet UA-UE est «une preuve que la République sahraouie est une réalité continentale et mondiale», mettant en exergue «le combat et les sacrifices du peuple sahraoui pour que la RASD soit présente dans les grands rendez-vous africains et internationaux». (APS)