Aïn Defla : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté lundi à Ain Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce a l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a arrêté, le 27 novembre 2017 a Ain Defla/1re RM, un élément de soutien aux groupes terroristes», note le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a saisi à Tindouf/3e RM, 94,5 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté trois narcotrafiquants et saisi 28,8 kilogrammes de la même drogue à Tlemcen/2e RM».

De même 3.264 unités d'articles pyrotechnique, 1.450 paquets de cigarettes et 1.578 unités d'articles de boissons ont été saisis à Ouargla/4e RM, Tébessa/5e RM, Mascara et Sidi Bel Abbès/2e RM, selon la même source. Par ailleurs, des détachement de l'ANP «ont appréhendé, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, deux contrebandiers et saisi 300 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 50 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Mostaganem, Bechar, Adrar, Laghouat et Ghardaïa», conclut le communiqué. (APS)