M. Ouyahia reçoit le président de l’Académie des sciences de l’Azerbaïdjan : Mémorandum d’entente

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger le président de l'Académie nationale des sciences de l'Azerbaïdjan, Akif Alizadeh, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.

M. Alizadeh se trouve à Alger pour la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Académie algérienne des sciences et technologies et l'Académie des sciences de l'Azerbaïdjan. (APS)