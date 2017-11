Ski, Coupe du monde / Killington/slalom : Shiffrin remet ses adversaires à leur place

Après deux accrocs, l'Américaine Mikaela Shiffrin a repris ses bonnes habitudes en survolant dimanche le slalom de Killington à domicile avec la manière et des écarts en seconde(s), son 32e succès en Coupe du monde de ski alpin. Les accrocs? Deux places de deuxième entre les piquets serrés à huit mois d'intervalle entre les finales d'Aspen (Etats-Unis) en mars, et Levi, en Finlande il y a deux semaines. Chaque fois battue par la Slovaque Petra Vlhova. Et chaque fois l'Américaine avait fait profil bas, comme une élève surdouée qui se retrouve au piquet. Sur la neige dure du Vermont (nord-est), la jeune femme, qui n'aime pas perdre, a réalisé le scratch dans chacune des deux manches, pour devancer Vlhova de 1 sec 64 et l'Autrichienne Bernadette Schild de 2 sec 67. Bernadette, qui signe le 5e podium de sa carrière sur le circuit majeur, est la sœur cadette de l'illustre Marlies, qui détient le record chez les dames de 35 victoires en slalom. A seulement 22 ans, et déjà triple championne du monde (2013/2015/2017) et médaillée d'or olympique en 2014, Shiffrin se rapproche rapidement de la marque de Marlies Schild, désormais retraitée et mère de famille, avec 26 succès dans la discipline la plus technique. A Killington, où quelques flocons et le vent tourbillonnant étaient de la partie, les sorties de piste de quelques pointures, dont la Suissesse Wendy Holdener, deuxième sur le premier tracé, n'ont pas refroidi la reine. Le prodige a été la meilleure sur toutes les portions de la piste.

Retour à Killington

Elle avait déjà remporté le slalom de Killington en 2016 pour fêter devant sa famille le retour de la Coupe du monde sur la Côte Est après 25 ans d'absence. Et puis c'est à Burke Mountain, à deux heures de voiture de Killington, que Shiffrin a passé son adolescence dans une Académie, plus pour faire éclore son talent sur les planches que pour étudier.

D'ailleurs, c'est sa mère et chaperon Eileen qui s'est occupée de sa scolarité en l'accompagnant depuis ses débuts sur les étapes du cirque blanc. C'est aussi la première victoire de Shiffrin cette saison après deux places de deuxième, à Levi donc et samedi en géant à Killington, derrière l'Allemande Viktoria Rebensburg. Au classement général, Shiffrin compte désormais 105 points d'avance sur Rebensburg, qui aura l'avantage du terrain le week-end prochain avec deux descentes et un super G programmés à Lake Louise (Canada).