Basketball, NBA : Minnesota continue de surprendre

Les Minnesota Timberwolves ont confirmé leur début de saison encourageant avec un succès à domicile dimanche face à Phoenix, 119 à 108. Porté par son pivot Karl-Anthony Towns, auteur de 32 points et de 12 rebonds, Minnesota est reparti de l'avant après une défaite frustrante face à Miami (109-97) vendredi. «Karl a été très performant aujourd'hui, s'est félicité l'entraîneur des Wolves Tom Thibodeau, qui avait critiqué son joueur star pour son attitude lors de la rencontre de vendredi. On a besoin de lui pour ça.» Jimmy Butler (25 points), Andrew Wiggins (21 points, dont quatre paniers à 3 points) et Taj Gibson (16 points et 14 rebonds) ont également contribué au succès des Timberwolves. «C'est bon d'engranger une victoire, s'est réjoui Towns. Peu importe que ce soit de manière spectaculaire ou pas. Tous les succès comptent autant et je suis heureux qu'on s'en sorte avec une victoire aujourd'hui.» Grâce à cette 12e victoire en 20 matches, les Timberwolves, qui avaient pourtant perdu trois de leurs quatre dernières confrontations avant dimanche, pointent à une surprenante 4e place de la conférence Ouest derrière Houston, Golden State et San Antonio. C'est le meilleur début de saison pour Minnesota depuis 2005-06 qui n'a plus disputé les play-offs depuis 2004.