Tennis, Coupe Davis-2017 : La France remporte son 10e trophée

La France, poussée au cinquième match par la Belgique, s'est offert sa dixième Coupe Davis grâce à la victoire de Lucas Pouille devant Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0), dimanche à Villeneuve-d'Ascq. Avec ce succès 3 à 2, les Français mettent fin à une série de trois défaites consécutives en finale (2002, 2010, 2014) et remettent la main sur le Saladier d'argent pour la première fois depuis seize ans. Dimanche dans l'ébullition du Stade Pierre-Mauroy, tout s'est donc achevé sur une victoire logique de Pouille (23 ans, 18e mondial) face au vétéran Darcis (33 ans, 76e mondial). Quelques heures plus tôt, le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga avait cédé en trois sets contre le leader belge David Goffin après une première manche de haute volée (7-6 (7/5), 6-3, 6-2). Le récent finaliste du Masters avait remis les deux équipes à égalité mais Darcis n'a pas réussi à enchaîner. La Belgique devra, elle, patienter encore au moins un an pour s'offrir son premier Saladier d'argent. C'est son troisième échec en finale, le deuxième en trois ans après la défaite à Gand en 2015 face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray.